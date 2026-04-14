Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.0 комментариев
Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.
Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.
В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.