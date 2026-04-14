  • Новость часаПутин утвердил новых членов Общественной палаты России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня

    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России

    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    Комментарии (12)
    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Банк России обвинил Совет ЕС в нарушении европейских норм при блокировке активов РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    @ MFA Russia/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Стало известно об изменении правил учета стажа для пенсий

    Tекст: Катерина Туманова

    Периоды ухода за детьми до полутора лет теперь полностью учитываются при назначении страховой пенсии, что увеличит выплаты многодетным родителям, следует из документов правительства.

    В России вступили в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Документы правительства говорят о том, что теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут полностью засчитываться в страховой стаж. Ранее существовал лимит – не более шести лет такого стажа, но теперь это ограничение отменено, передает РИА «Новости».

    Теперь учитывается все время ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества. Это позволит многодетным семьям, где пятеро и более детей, получать более высокие пенсии за счет увеличения страхового стажа.

    Изменения коснулись и расчета «сельского» стажа. Для пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, весь период ухода за детьми также засчитывается к стажу без лимитов. Такая мера дает право на ежемесячную надбавку к пенсии – 25% от фиксированной выплаты, причем она сохраняется и при переезде в город.

    Кроме того, скорректирован порядок учета стажа для родителей близнецов и тройняшек. При многоплодной беременности в стаж суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, если родились тройняшки и родитель находился с ними в декрете до полутора лет, в стаж засчитают 4,5 года.

    При рождении четверых детей – шесть лет. Лимитов по общей продолжительности такого стажа не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии. В Соцфонде сообщили о досрочной выдаче пенсий за май. Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный суд России напомнил о запрете удержаний из пенсий, которые лишают граждан средств для жизни, напомнили в пресс-службе ведомства.

    Верховный суд рассмотрел ситуацию, в которой пенсионерка из Рязанской области пыталась через суд оспорить удержания из своей пенсии. С июля по декабрь 2023 года с ее пенсии в 13 тыс. рублей было взыскано около 40 тыс. рублей задолженности за коммунальные услуги, передает РИА «Новости».

    Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования женщины, однако апелляция и кассация это решение отменили. В решениях судов указывалось, что сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению должника, а такого обращения не поступало.

    В пресс-службе Верховного суда пояснили, что судебная коллегия по гражданским делам напомнила о принципе неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и его семьи.

    «Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными», – рассказали в там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество объяснило необходимость хранения квитанций за ЖКУ. Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж. Эксперт Федорова объяснила, как сэкономить на платежах за ЖКУ.


    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 23:12 • Новости дня
    Вассерман отказался переизбираться в Госдуму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эрудит Анатолий Вассерман сообщил, что не сможет участвовать в выборах в Госдуму по Преображенскому округу из-за отсутствия финансовой поддержки, сообщил он изданию «Коммерсант».

    На выборах осенью по Преображенскому округу намерен баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, до этого трижды избиравшийся в Думу от Ульяновской области.

    «По мнению Анатолия Вассермана, решение сменить «прописку» легендарный хоккеист принял после того, как узнал, что господин Вассерман на второй срок уже не претендует», пишет «Коммерсант».

    В 2021 году Вассерман победил в Преображенском округе Москвы, набрав 33,7% голосов и опередив Сергея Обухова из КПРФ, который получил 24,2%. Он баллотировался как самовыдвиженец. После избрания Вассерман присоединился к фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, оставаясь беспартийным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вассерман заявлял, что методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна. Он также рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта. Вассерман говорил, что ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты

    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото столицы ОАЭ.

    «Абу-Даби», – подписал он фото мечети шейха Заида, снятое с высоты, в соцсети  Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

    Информации о визите Дмитриева в ОАЭ или Абу-Даби не было.

    Ранее в этот день Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса, а также указал на то, что отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца. Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».


    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Пожар на Невском проспекте в Петербурге локализовали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара на чердаке жилого дома на Невском проспекте огнеборцы спасли восемнадцать человек, огонь распространился на 600 кв. метров.

    Пожар на чердаке жилого здания на Невском проспекте в Петербурге был локализован на площади шестьсот квадратных метров, передает ТАСС. В ходе тушения сотрудники МЧС спасли восемнадцать человек, находившихся в доме.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по городу уточнили, что к ликвидации возгорания были привлечены тридцать восемь единиц техники и сто пятьдесят семь человек личного состава.

    В сообщении говорится: «В 16:57 мск пожар в Центральном районе локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли 18 человек. К ликвидации пожара привлечено 38 единиц техники и 157 человек личного состава».

    Информация о причинах возгорания и пострадавших на данный момент не уточняется. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома на Невском проспекте в центре Петербурга вспыхнул пожар.

    В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, и из здания эвакуировали 30 человек.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву

    Tекст: Катерина Туманова

    На востоке Москвы в районе улицы Юности машина с пятью пассажирами выехала за пределы дороги и упала в заполненную водой канаву, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

    В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около дома №2 на улице Юности. Автомобиль наехал на препятствие, после чего оказался за пределами проезжей части. В момент аварии внутри находились пять человек, четверых из них осматривают врачи, обсуждается их возможная госпитализация, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что транспортное средство сначала столкнулось с бетонным блоком, а затем упало в канаву с водой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

    В экстренных службах рассказали, что все пятеро пострадавших были извлечены из автомобиля. Спасатели приступили к подъему машины из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения Lada с трактором в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека. Мурашко сообщил о снижении смертности в ДТП в России.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном регионе установили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в Гидрометцентре России.

    В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления северо-восточного ветра, передает ТАСС.

    «Действует предупреждение с 09.00 до 21.00 мск вторника, 14 апреля», – отметили в Гидрометцентре.

    По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с, что по шкале Бофорта соответствует крепкому ветру в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».

    Желтый уровень относится к средней степени опасности, указывая на потенциально опасные погодные явления.

    Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от +8...+10 градусов,  в Подмосковье +7...+12 градусов. Ночью в регионе возможны слабые заморозки: в Москве до +3 градусов, в области –1...+4 градуса.

    Метеоролог Татьяна Позднякова ранее не исключала первой в этом году грозы во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о финале похолодания в Москве, а синоптик Позднякова рассказала о возвращении тепла в Москву.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Бастрыкин запросил согласие ВККС на дело против судьи Ефименко о взятке

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВКСС) Российской Федерации представление о возбуждении дела против судьи Сергея Ефименко, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщили в СК России.

    «В ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко, которому вменяется получение взятки по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

    В 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через троих посредников передал судье первую часть взятки – 1 млн рублей.

    Деньги предназначались за принятие нужного решения по делу. После передачи средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

    Общая сумма предполагаемой взятки составляла 2 млн рублей. Из этой суммы судье и каждому из троих посредников предназначалось по 500 тыс. рублей, рассказали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Токсовского городского поселения в Ленобласти арестован по делу о взятке. Суд арестовал за взятку ставшего неделю назад врио мэра Нововоронежа. Суд приговорил посредника по делу о взятках в Курской области к восьми годам.

    Комментарии (0)
    Главное
    В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
    Сербия заявила о совместном с Израилем производстве беспилотников
    Пропавший в Кузбассе Герой России Асылханов уехал на неизвестной машине
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    Продажи автомобилей Chery в России рухнули в восемь раз
    Смольянинову заочно запросили девять лет колонии за фейки о ВС России
    Госдума одобрила доступ Минобороны к сведениям ЗАГС

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации