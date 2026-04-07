    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу
    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 19:10 • В мире

    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране

    Tекст: Олег Исайченко

    Иранская цивилизация исчезнет в ночь на среду. C таким заявлением выступил во вторник Дональд Трамп. Президента США поджимает время – по закону ему надо завершить операцию до конца апреля и разблокировать Ормуз. Иначе рост цен на бензин население ему не простит. Однако грозная риторика переполошила Штаты – там опасаются, не планирует ли Белый дом военное преступление. Почему эта ситуация напугала Америку и что на самом деле может стоять за угрозами Трампа?

    Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду. Американские требования к Тегерану – разблокировать Ормузский пролив и заключить итоговую сделку с Вашингтоном. В противном случае, как отметил Дональд Трампа в своих соцсетях, США уничтожат иранскую цивилизацию.

    Вашингтон в выходные уже наглядно продемонстрировал, что «за ценой не постоит». Это ярко проявилось в операции по спасению пилота истребителя-бомбардировщика F-15E, который после крушения оказался на территории Ирана. По данным The New York Post, ради его возвращения американцы создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана.

    Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота. Операция обошлась Вашингтону «в копеечку»: два самолета Commando II (каждый стоимостью около 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран.

    «Все смотрели фильм «Спасти рядового Райана» – голливудскую реальность никто не отменял. Американцы должны знать: сбитого летчика всегда спасут. Потом выступит президент и скажет: «Мы спасли тебя, сынок!». Оставить пилота – значит, получить его пленным и массу контента в соцсетях, а это было бы совсем плохо», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Но в данном случае пиара было очень много. Особенно когда стало понятно, что экипаж состоит из двух человек. Поэтому Белому дому было критически важно заявить об успехе. Сколько ресурсов потратили – уже никого не интересует», – добавил спикер.



    Собственно, подобная решительность Вашингтона не позволяет считать воинственные заявления Трампа в адрес Ирана политической бравадой. Как сообщает Axios, Вашингтон и Тель-Авив уже подготовили план масштабной бомбардировки энергетических объектов своего противника.

    Сам глава Белого дома уже заявлял о готовности нанести серию ударов по мостам и энергообъектам Ирана, пишет Associated Press. В ответ власти Исламской республики призвали молодежь выстроиться в «живую цепь» вокруг электростанций, чтобы защитить инфраструктуру от американских обстрелов.

    На этом фоне издание отмечает: действия Трампа могут привести к жертвам среди гражданского населения, что, по мнению некоторых юристов, позволяет квалифицировать их как «военное преступление». Сам президент США, однако, считает, что главным военным преступлением была бы снисходительность в вопросе получения Ираном ядерного оружия.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца.

    Поэтому конец апреля станет для Дональда Трампа «рубиконом», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели Штатов не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану несколько раньше, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. Но оба сценария способны создать ситуацию, которую можно будет описать как военное преступление», – подчеркнул эксперт.

    Однако, как признается сам Трамп, его это не беспокоит. «Кто может выдвинуть обвинения против американского президента? Если речь о демократах, то главе Белого дома все равно на их мнение. Если речь о Международном уголовном суде (МУС), то это не его юрисдикция: США не являются участником Римского статута», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Другое дело, что нарушение международного права будет иметь неблагоприятные для американского лидера электоральные последствия.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же военные нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе.

    «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету, – продолжил политолог. – Наконец, это подорвет репутацию президента не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума».

    По мнению военкора Александра Коца, целями авиационных и ракетных ударов, вероятно, станут крупные ТЭС и другие электростанции (крупнейшая ТЭС «Дамаванд» как вероятная первоочередная цель, АЭС в Бушере и другие); нефтяные месторождения, экспортные терминалы, НПЗ и объекты нефтехимии как средство давления на бюджет и экспорт Ирана.

    Также среди возможных объектов для атаки – крупные подстанции и распределительные центры,

    паралич которых может вызвать блэкаут в крупных агломерациях; военно-морские базы и пункты базирования КСИР на побережье Персидского залива и Ормузского пролива, откуда ведется блокирование судоходства; береговые ракетные позиционные районы (ПКР, баллистические ракеты), склады ракет и БПЛА в прибрежных провинциях, перечислил военкор.

    Наконец – объекты ПВО и РЛС, прикрывающие ключевую инфраструктуру, как первые цели в случае крупной операции, чтобы затем «добивать» энергетику и ВПК с меньшим риском потерь, считает Коц. «В ответ Иран наверняка нанесет удары по энергоинфраструктуре стран Персидского залива: ТЭС, подстанциям, ЛЭП», – добавил он.

    «Целями могут стать опреснительные установки и инфраструктура водоснабжения прибрежных государств, что может вызвать дефицит пресной воды и панику в мегаполисах. Под удар могут попасть и объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, например, центры обработки данных, узлы связи, связанные с США и их союзниками в регионе», – рассуждает военкор.

    Несколько иной точки зрения придерживается Ткаченко. «Трамп, как мне кажется, все же настроен вести переговоры. В пользу этого говорит то, что президент США несколько раз продлевал отсрочку ударов по иранским энергетическим объектам», – отметил собеседник. То, что

    «США напоследок относительно аккуратно отбомбятся по нескольким мостам и электростанциям»,

    прогнозирует и политический обозреватель Петр Акопов. По его мнению, это станет «наказанием за то, что «иранцы отвергли замечательный ультиматум» Трампа. После этого глава Белого дома заявит о победе и завершении кампании – «пока никто не пришел в себя», полагает журналист.

    «Но ведь такой выход объявят поражением США и Трампа – и во многом будут правы? Да, но проблема в том, что альтернатива куда хуже – сделав еще один решительный шаг вверх по лестнице эскалации, Трамп тут же обнаружит, что уже пройденные им пролеты обвалились и ступеньки теперь ведут только вперед. К катастрофе – не иранской, а его лично», – написал Акопов в своем Telegram-канале.

    По мнению Дудакова, Трампу как воздух нужен выход из ситуации – президенту США принципиально важно открыть Ормуз. «Пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – считает политолог.

    В свою очередь политолог Федор Лукьянов не исключает, что «проклятия» Трампа в адрес Ирана могут быть подготовкой к «действиям по сворачиванию акции». «В этом случае открытие Ормузского пролива тем или иным образом произойдет (даже если Иран будет требовать плату), а страсти начнут успокаиваться», – рассуждает эксперт.

    «Трамп объявит, что это случилось, потому что Иран испугался угроз и сдал назад. Значит, цель достигнута, тем более что военно-промышленный потенциал сильно разрушен. Начнутся дикие и необузданные завывания об исторической победе, Израиль подпоет, Персидский залив переведет дух и сделает вид, что все нормально», – заключил Лукьянов.

    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Суд приговорил экс-замгубернатора Курской области Дедова к 17 годам колонии
    Минюст назвал число иноагентов в реестре
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии Прошянский коньячный завод
    В усадьбе кубанского вице-губернатора нашли миллионы валютой и рублями
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации