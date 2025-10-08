  • Новость часаПостпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия
    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что есть «на столе»
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 21:40

    Производство нефтегазового машиностроения в России выросло на 8%

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые шесть месяцев 2025 года предприятия России увеличили выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности, несмотря на сохраняющиеся внешние ограничения.

    Объем производства в сегменте нефтегазового машиностроения увеличился на 8% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Neftegaz.RU. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов на Петербургском международном газовом форуме.

    По его словам, положительная динамика отмечается как в целом по рынку, так и непосредственно по объему выпускаемой продукции. Иванов подчеркнул, что отрасли удалось продемонстрировать такой рост в условиях текущих внешних ограничений.

    Замминистра сообщил, что по итогам 2024 года общий объем российского рынка нефтегазового машиностроения составил 675 млрд рублей. При этом объем производства в отрасли достиг 508 млрд рублей, что на 30% больше результата за 2023 год, когда показатель составлял 380 млрд рублей.

    8 октября 2025, 14:44
    Мишустин сообщил о росте агропрома России более чем на 50% за 10 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнее десятилетие объем агропромышленного комплекса России увеличился более чем на 50%, а отрасль стала заметно технологичнее и конкурентоспособнее, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень».

    Мишустин сообщил о значительном росте отечественного агропромышленного комплекса на пленарном заседании выставки «Золотая осень», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что за десять лет агропром в России вырос более чем на 50%. По словам Мишустина, отрасль стала высокотехнологичной и конкурентоспособной, что позволило усилить позиции России на мировых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали строить первые теплицы для выращивания бананов. Ученые улучшили рост пшеницы с помощью конкуренции грибов. В стране начали применять синхротрон для улучшения семян.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 08:32
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Frankfurter Rundschau: В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    Комментарии (17)
    8 октября 2025, 17:56
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 09:05
    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    Комментарии (10)
    8 октября 2025, 10:40
    Набиуллина заявила о завершении «банковского рабства» в России
    Набиуллина заявила о завершении «банковского рабства» в России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря развитию технологий россияне теперь могут свободно менять банки и финансовые сервисы, «банковское рабство» в России почти отошло в прошлое, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    На «Финополисе-2025» Эльвира Набиуллина заявила, что так называемое банковское рабство практически ушло в прошлое, передает ТАСС. По словам Набиуллиной, повышение конкуренции на рынке финансовых услуг стало возможным благодаря технологическим инновациям.

    По мнению главы Центробанка, сегодня россияне могут свободно переходить в те банки, где условия обслуживания, уровень цифровых сервисов и продуктовые предложения соответствуют их ожиданиям.

    Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что полная цифровая трансформация банков в России произойдет в течение 15 лет.

    Центральный банк России утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций, на которые приходится около 80% совокупных активов банковского сектора страны.

    Комментарии (31)
    8 октября 2025, 13:53
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме заявил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса по украинскому урегулированию после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Рябков заявил, что значительная часть импульса, который был дан на саммите в Анкоридже для урегулирования ситуации на Украине, уже исчерпан, передает ТАСС.

    «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», – заявил он, выступая в Госдуме.

    Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий стало результатом «деструктивной деятельности прежде всего европейцев», добавив, что Москва открыто сообщает об этом на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперты назвали встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Встреча Путина и Трампа на Аляске была охарактеризована экспертами как теплая.

    Комментарии (31)
    8 октября 2025, 13:45
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония.

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Этот документ был заключен в 2000 году и ратифицирован в 2011-м, в его рамках Россия и США обязались утилизировать по 34 тонны плутония, ранее предназначенного для оборонных целей, но признанного избыточным, передает ТАСС.

    Вместе с основным соглашением прекращается действие всех сопутствующих протоколов, регулирующих финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации материала путем облучения плутония в ядерных реакторах.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме, заявил, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения.

    Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход России из соглашения становится естественным шагом.

    Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламенту денонсировать соглашение между Россией и США об утилизации плутония.

    Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках.

    Комментарии (6)
    8 октября 2025, 13:33
    В Петербурге застрелен известный архитектор Супоницкий

    В Петербурге сосед застрелил из карабина известного архитектора Супоницкого

    В Петербурге застрелен известный архитектор Супоницкий
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина в Петербурге застрелил из карабина соседа, известного архитектора Александра Супоницкого, провожавшего дочь в школу, а затем покончил с собой, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что два тела были обнаружены в доме на Кременчугской улице, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы СК России, погибшими оказались 49-летний и 73-летний мужчины.

    Предварительно установлено, что утром один из мужчин вышел провожать дочь в школу и встретил соседа у лифта. Сосед, имея при себе карабин, выстрелил в мужчину, после чего спустился в свою квартиру этажом ниже и совершил самоубийство.

    Источник агентства уточнил, что погибшим оказался известный архитектор Александр Супоницкий. Следственные органы возбудили уголовное дело и продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

    Александр Супоницкий – председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза Архитекторов СССР и РФ. Он участвовал в проектировании станций метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы».

    Ранее глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб был застрелен во время охоты. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 11:01
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах задействовать разрабатываемую на восточных рубежах Евросоюза так называемую стену от дронов для контроля за танкерами, перевозящими, по мнению Брюсселя, российскую нефть, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила: «Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall – это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом».

    По словам главы ЕК, «стена от дронов» охватит восточные границы Евросоюза и будет интегрирована в работу по ряду направлений, включая отслеживание судов, связанных с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов». Еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать подобный объект вдоль всей границы Евросоюза с Россией. МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии по поводу дронов.

    Комментарии (25)
    8 октября 2025, 16:51
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами

    Эксперт Юшков: Планы ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами преследуют политические цели

    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЕС может использовать надуманные предлоги для блокирования балтийских торговых путей России, заявил газете ВЗГЛЯД энергетический эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал планы Урсулы фон дер Ляйен создать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью. По его словам, Брюссель может пытаться обосновать запуск беспилотников с судов «теневого флота» для их последующего перехвата.

    «Европейские власти пытаются представить танкеры, перевозящие российскую нефть, незаконными, хотя на деле это не соответствует действительности. Никаких международных санкций в отношении их перемещения не существует», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Довод о несоблюдении судами решения о «потолке цен» несостоятелен, добавил эксперт, напомнив, что законодательство ЕС предусматривает для нарушителей лишь запрет на перевозку сырья в течение двух месяцев. Санкционный список, включающий около 400 танкеров, также не является убедительным аргументом.

    «Если судно или его собственник включены в такой перечень, это означает лишь запрет на оказание услуг в европейских портах: заход, заправку, ремонт. Речь идет об ограничениях для европейских компаний, тогда как сами танкеры сохраняют право свободного передвижения в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – пояснил Юшков.

    Эксперт допускает, что идея Еврокомиссии по контролю за «теневым флотом» связана с подозрениями Брюсселя в обходе ограничений. «Например, танкер с российской нефтью отключает транспондер и останавливается в море. После перекачки на другое судно сырье может быть выдано за норвежское или ближневосточное и доставлено в европейский порт», – пояснил аналитик.

    Не исключено, однако, что европейцы стремятся не отследить операции по перевалке, а найти «обоснование» для заявлений о запуске разведывательных БПЛА с танкеров. «Ранее европейские политики уже заявляли, что суда якобы целенаправленно повреждают донные кабели», – напомнил собеседник.

    «Таким образом, инициатива Урсулы фон дер Ляйен носит исключительно политический характер. Брюссель создает образ России как «глобальной угрозы», чтобы оправдать увеличение военных расходов без роста социального недовольства. Отсюда и страшилки о танкерах, которые «рвут кабели», «загрязняют среду» или «ведут разведку», – перечислил Юшков.

    Однако сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для Москвы. «В конечном счете эти надуманные предлоги и бредни могут быть использованы ЕС для попытки перекрыть Балтийское море для танкеров «теневого флота», осуществляющих вывоз российской нефти», – заключил аналитик.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕК задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С таким заявлением она выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

    По словам фон дер Ляйен, в ближайшие недели Еврокомиссия представит программу военной готовности «Европа-2030». Она будет включать проекты ПВО («Восточный дозор», Eastern Flank Watch) и противодроновой защиты («стена дронов»).

    «В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов: от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть», – цитирует еврочиновницу ТАСС.

    Напомним, проект фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» не получил широкой поддержки в ЕС. Как сообщало издание Politico, «камнем преткновения» стали споры по поводу стоимости идеи, а также сомнения в возможности ее реализации. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал предлагаемую систему финансирования проекта. Стоимость его реализации в настоящий момент оценивается в один миллиард евро.

    «Стена дронов» – это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Глава ЕК также настаивает усилить данную инициативу системой оперативного обнаружения угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА, а также предлагает поддерживать конкурентоспособность ЕС в сфере космической безопасности.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка».

    Комментарии (3)
    8 октября 2025, 13:24
    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США

    Политолог Хейфец: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США

    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время кратно возросли. На этом фоне подписание президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро декрета о вступлении в силу стратегического договора с Россией – «форма реакции» на обострение ситуации в регионе, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец.

    «США в 2019 году еще при первом президентском сроке Дональда Трампа пригрозили Венесуэле интервенцией. Тогда в Каракас прибыли российские военные во главе с генерал-полковником, как сообщалось, для планового техобслуживания поставленной ранее техники», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    «Американцы голову сломали, гадая, приехали ли специалисты с тем, чтобы руководить военной операцией в случае боевых действий. Москва же настаивала, что это плановая поездка», – добавил собеседник. Он допускает, что подписание Николасом Мадуро декрета о вступлении в силу стратегического договора с Россией, который может предусматривать взаимную помощь, – «форма реакции» на обострение ситуации в регионе. «Соглашение несколько охладит горячие головы в Белом доме, которые выступают с идеями операций», – считает эксперт.

    Хейфец указал, что американские вооруженные силы на протяжении месяца наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, заявляя, что они «принадлежат наркоторговцам». При этом каких-либо доказательств этому фактически нет. Между тем политолог усомнился в том, что стратегическое партнерство Москвы и Каракаса будет использовано как противовес в свете рассуждений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.

    «Для работы с таким оружием нужны американские военнослужащие и электронные карты местности. В этом заключается риск перехода к новому витку эскалации. Похожая ситуация, скажем, с российскими «Калибрами»: если бы Россия решила передать их Венесуэле, то только с военными. Не думаю, что сейчас этот вопрос рассматривается в Кремле», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, опасность непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время кратно выросла, но окончательное решение пока не принято, продолжил спикер. «Американцы по-прежнему продолжают использовать военный фактор как способ давления на Каракас, добиваясь от венесуэльского правительства ряда уступок. Тактика Вашингтона – сначала запугать того, с кем собираешься вести переговоры, а потом выдать минимальное продвижение за свой великолепный успех», – пояснил Хейфец.

    По его мнению, одна из целей Белого дома – минимизировать присутствие Китая. «Штаты хотят, чтобы у власти в Венесуэле не просто не было Мадуро, а стояло проамериканское правительство. Это необходимо США для того, чтобы обеспечить свою стратегическую безопасность в регионе и увеличить экономические возможности», – детализировал аналитик.

    «Поэтому американцы давят на Каракас. Если они начнут военные действия и если сочтут, что венесуэльская армия проявила недостаточное сопротивление, тогда могут попытаться реализовать вариант свержения президента. Пока до этого американская сторона не доходит, хотя ситуация постепенно приближается к этой грани», – заключил эксперт.

    Ранее Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения лидер Боливарианской республики подчеркнул, что подписание было приурочено к дню рождения Владимира Путина. Президент Венесуэлы заверил, что Каракас намерен выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка, передает ТАСС.

    Напомним, лидеры двух стран договорились о заключении стратегического партнерства на встрече 7 мая в Кремле. Договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, культуры. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму.

    «Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности. Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений», – говорится в документе.

    Напомним, в последнее время обострилась ситуация в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Вашингтон объявил войну наркокартелям. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. С сентября 2025 года американские ВМС наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам.

    Белый дом официально заявляет, что президент Боливарианской республики по совместительству является лидером картеля Los Soles, который ответственен чуть ли не за 20% от всего южноамериканского кокаина, попадающего на рынок Штатов. За его поимку Вашингтон назначил награду в 50 млн долларов.

    Газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений. Источники телеканала NBC заявляют, что американские военные разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, способен ли глава Белого дома решиться на военную операцию против Каракаса, как она может выглядеть и какие будет иметь последствия.

    Комментарии (13)
    8 октября 2025, 12:55
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможной передачей Украине ракет Tomahawk и призвал США к ответственному подходу в этом вопросе.

    По его словам, Россия призывает США проявить ответственность при рассмотрении возможной передачи Украине ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что без программного обеспечения и пусковых установок эти ракеты представляют собой лишь заготовки. По его словам, «гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала».

    Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон осознает всю тяжесть последствий возможных решений по передаче ракет. Он призвал руководство США и американских военных трезво и ответственно подойти к ситуации. Замминистра также отметил, что у России нет нервозности по этому поводу и ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определяет верховный главнокомандующий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.

    Комментарии (29)
    8 октября 2025, 15:32
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что решение Духовного управления мусульман России о запрете курьерам доставлять свинину и алкоголь ограничивает права граждан и нарушает светский принцип государства.

    Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) о перечне товаров, запрещенных для доставки курьерами-мусульманами, противоречит сразу нескольким статьям Конституции России, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС. Он отметил, что принцип светского государства, закрепленный в Конституции, не допускает наделения религиозных организаций полномочиями органов публичной власти.

    По мнению Фадеева, заключение ДУМ РФ создает препятствия для соблюдения единства экономического пространства и свободного перемещения товаров и услуг, а также нарушает гарантию свободы труда для всех граждан, достигших установленного возраста. Он подчеркнул, что подобные инициативы ограничивают свободу труда по религиозному признаку, что запрещено статьей 19 Конституции.

    Глава СПЧ также указал, что реализация этой фетвы может привести к разжиганию религиозной розни, что противоречит статье 29 Конституции России. «Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», – заявил Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам». Курьерам теперь запрещено доставлять алкоголь, свинину и идолов.

    Комментарии (25)
    8 октября 2025, 00:13
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова о пессимистичном сценарии для российских авиакомпаний, которые к 2030 году могут лишиться более 330 самолетов, пояснили с перечнем мер по недопущению этого.

    «Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», – сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем  Кореняко.

    Среди мер названы продление ресурсов самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100, формирование необходимой нормативной базы, формирование дополнительных компетенций по работе с воздушными судами импортного производства сертифицированными Росавиацией российскими центрами по техобслуживанию и ремонту авиатехники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.

    Доклад руководителя Росавиации на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике по теме обеспечения безопасности авиаперевозок в России содержал данные о том, что к 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.

    Комментарии (18)
    8 октября 2025, 03:05
    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме

    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время заключения в тюрьме

    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме
    @ Petros Giannakouris/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что она и другие задержанные из флотилии подвергались пыткам в израильской тюрьме, на пресс-конференции в Стокгольме Тунберг заявила, что ее и других задержанных «похитили и пытали» израильские военные.

    От подробностей экоактивистка отказалась, добавив, что в ответ на ее настойчивые расспросы ее лишили чистой воды, а другим задержанным не давали жизненно важных лекарств, передает Reuters.

    «Лично я не хочу рассказывать о том, чему я подверглась, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и чтобы «Грету пытали», потому что это не наша история»,  – сказала она.

    По словам Тунберг то, чему они подвергались, меркнет по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются люди в Газе.

    Министерство иностранных дел Израиля не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии, но неоднократно отрицало жестокое обращение с задержанными.

    «Всем задержанным... был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам; им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены», – сообщил агентству на прошлой неделе представитель МИД.

    Тунберг была в составе Глобальной флотилии «Сумуд» – группы судов, которые пытались добраться до сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к бедственному положению анклава, где большинство из 2,2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, а ООН заявляет о свирепствующем там голоде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Тунберг была задержана вместе с 478 участниками флотилии и выслана из Израиля в понедельник, 6 октября.

    Комментарии (14)
    8 октября 2025, 09:14
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Брюссель распространяет против Тбилиси ложные нарративы и дезинформацию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это чрезвычайно, когда представители Евросоюза распространяют ложные нарративы против страны, не являющейся членом объединения, – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу». – Это вызывает большое сожаление».

    Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия якобы использует методы «российской дезинформации».

    «Это они (чиновники в Брюсселе) распространяют ложные нарративы. Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Нас никто не подвергнет буллингу за якобы распространение российской дезинформации. Представители ЕС кричат: «Русские, русские!» о нас, так вот пусть поищут «русских» у себя», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Хватит, это не работает! Могут миллионы раз повторить «русские», «русское», но нас не остановить. Мы обличим брюссельскую дезинформацию, которая направлена против Грузии! Не допустим ложных нарративов», – сказал он.

    По его словам, европейские бюрократы «своей безответственностью довели до того, что в руках (участников радикальных акций протеста в Грузии) флаг ЕС ассоциируется с насилием, террором, экстремизмом. Вот символом чего стал флаг Евросоюза в Грузии».

    Комментарии (3)
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    Пушилин: Подразделения ВСУ у водохранилища под Константиновкой ликвидированы
    Подтверждено возбуждение уголовного дела против депутата-прогульщика из Госдумы
    Золото установило рекорд доходности в сентябре
    Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по решению Роскомнадзора
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

