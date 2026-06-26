Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

Tекст: Мария Иванова

Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

«Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.