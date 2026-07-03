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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    3 июля 2026, 21:24 • Новости дня

    Системы ПВО за день уничтожили 188 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства противовоздушной обороны России ликвидировали 188 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, вражеские аппараты были сбиты над российскими регионами в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

    В ночь на 29 июня российские военные уничтожили 209 украинских беспилотников. В ночь на 27 июня дежурные средства ПВО сбили 175 вражеских аппаратов над регионами страны.

    В середине прошлого месяца отечественные системы противовоздушной обороны перехватили рекордные 555 дронов.

    3 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки

    Интерпол объявил в розыск украинку за подрыв бизнесмена Ермолаева в Монако

    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    @ Interpol

    Tекст: Мария Иванова

    Международная полиция ищет гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева с использованием бомбы.

    Данные о розыске предполагаемой преступницы появились в международной базе, передает РИА «Новости». Власти княжества подозревают девушку в попытке убийства общественно опасным способом.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате детонации устройства пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили получение им ранений при атаке.

    Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо подчеркнул криминальный характер инцидента. «Произошедшее не квалифицируется как теракт», – заявил руководитель ведомства.

    Французская газета Figaro отмечает вероятную причастность Службы безопасности Украины к нападению в качестве предупреждения для коммерсанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Монако установила личность организатора взрыва.

    Правоохранительные органы обнаружили подозреваемую на территории Германии.

    Французские следователи назвали причастность Службы безопасности Украины приоритетной версией покушения.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    3 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29

    Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских МиГ-29

    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 объясняется не только отказом Киева от соблюдения сделки, но и их давними историческими спорами. Двусторонние политические расхождения усиливает усталость польского общества от действий Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах Польши утилизировать 14 истребителей МиГ-29, предназначавшихся ВСУ.

    «В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», – считает Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Спикер напомнил, что еще в 2018 году польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

    Спикер также указал, что Варшава не приемлет культ лидеров УПА (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), тогда как Верховная рада недавно проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». «Здесь же нужно упомянуть и «войну орденов» между Варшавой и Киевом», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины – самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», – спрогнозировал аналитик.

    «С другой стороны, украинским властям продолжает казаться, что западная поддержка помогает им обрести силу. На этом фоне Банковая совершает откровенно необдуманные действия, теряет политические и дипломатические ориентиры, ссорится с соседними странами, власти которых ранее входили в число наиболее близких и поддерживающих Киев в противостоянии с Россией», – обратил внимание собеседник.

    «Все эти факторы привели к тому, что стороны не могут прийти к соглашению по поводу истребителей и дронов. Недовольство польских властей усиливает еще и то обстоятельство, что Украина договаривается с рядом других восточноевропейских стран о производстве БПЛА. Польша видит в этом нарочитое вредительство со стороны соседа», – объяснил Козюлин.

    Ранее польское издание Wiadomosci сообщило, что Варшава приняла решение о выведении из эксплуатации истребителей МиГ-29, которые планировали передать Киеву. Польша должна была получить от Украины технологии производства беспилотников в обмен на самолеты. Однако договоренности сорвались.

    «Украина не выполнила соглашение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш, глава министерства национальной обороны Польши. По его словам, «Киев не выражает готовность к достижению соглашения». «Этот вопрос политически мотивирован и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров», – подчеркнул чиновник. Сообщается, что 14 истребителей, которые могли быть переданы Украине, будут утилизированы.

    Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Чехия вслед за Польшей начинает дистанцироваться от киевского режима на фоне украинской героизации нацистов.

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    3 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили сборную Украины по баскетболу в провокации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские болельщики и спортивная пресса обвинили сборную Украины по баскетболу и ее тренера латыша Айнарса Багатскиса в провокации во время матча квалификации ЧМ, который состоялся в Риге и завершился победой Украины 95:76, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Интернет-издание sportall.ge отмечает, что тренер Украины и один из ее игроков в начале матча спровоцировали оскорблениями лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида, которого после стычки судьи удалили.

    После этого преимущество уже было на стороне Украины. «Со стороны Багатскиса это было очередное коварство», – отмечает СМИ.

    В 2022 году Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, его поведение грузинские игроки тогда назвали «недостойным».

    Грузинские пользователи социальных сетей пишут, что «поведение украинской сборной уже как ком в горле», предлагают своим баскетболистам «не подавать руку украинцам» при очередной встрече, а также считают, что сборная Грузии «после провокации Багатскиса и украинских баскетболистов должна была прервать встречу».

    «Хватит называть украинцев братьями, в очередной раз устроили нам провокацию, ведут себя не по-мужски», – отмечает один из комментаторов.

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    3 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обстрела торговых рядов в городе Токмаке Запорожской области смертельные травмы получили пять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При ударе погибли пять человек, еще 18 пострадавших доставлены в больницу для оказания экстренной помощи, пояснил Балицкий в Max.

    Местная больница экстренно развернула дополнительные операционные для спасения раненых.

    Также сформирован специальный штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим горожанам.

    Социальному блоку правительства поручено незамедлительно начать работу с семьями погибших. Балицкий отметил, что все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

    Напомним, украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области.

    Ранее в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека.

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    3 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Прага готовит специальную миссию предпринимателей для участия в послевоенном восстановлении Украины и освоении энергетического сектора, в частности, получить лицензию на добычу украинского газа, заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

    Чешское правительство намерено активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры. Первый вице-премьер страны Карел Гавличек отметил высокий интерес местных компаний к энергетическому, строительному и медицинскому секторам, передает РИА «Новости».

    «Уже сейчас мы формируем бизнес-миссию для налаживания новых контактов с украинскими партнерами. Например, мы проведем переговоры с представителями официального Киева о получении лицензии на разведку и добычу газа», – заявил он.

    Чехия планирует финансово поддержать экспортеров через компанию EGAP, увеличив лимит страхования до одного млрд крон, что составляет около 47 млн долларов. Кроме того, Прага ведет переговоры о привлечении дополнительных средств из европейских фондов.

    По итогам 2025 года объем чешского экспорта на Украину достиг почти 39 млрд крон, превысив показатели предыдущего периода на 20%. Кабинет министров также рассматривает возможность государственного страхования частных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в мае раскрыли хищение газа на миллионы долларов. Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины. При этом министр обороны Чехии Зуна пообещал продолжить снабжение Киева снарядами.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    3 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    В Киеве начались экстренные отключения света

    ДТЭК: В Киеве начались экстренные отключения света

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экстренные отключения электроэнергии начались в пятницу в Киеве и Киевской области, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

    Экстренные отключения электроэнергии начались в пятницу в столице Украины и Киевской области. Об этом сообщили представители украинского энергохолдинга ДТЭК, передает РИА «Новости».

    «Киев и Киевская область. По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения», – говорится в сообщении компании. При этом энергетики не стали уточнять конкретную причину введения данных ограничений.

    Ранее эксперты предупреждали о возможных проблемах с подачей света. В мае глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечал, что летом при жаркой погоде отключения электроэнергии на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинская энергокомпания ДТЭК опубликовала графики почасового отключения электроэнергии.

    Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал увеличение продолжительности отсутствия света до 12 часов в сутки.

    Неделей ранее энергетики ввели экстренные меры по ограничению электроснабжения на левом берегу Киева.

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    3 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    «В настоящий момент известно о погибших и раненых», – указал Балицкий в Max.

    Пострадавших доставили бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу.

    Губернатор отметил, что атака продолжается, мобилизованы все резервы системы здравоохранения.

    «Держу ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. На месте работают оперативные службы», – заключил глава региона.

    Ранее Балицкий сообщал, что в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека

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    3 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области

    Обязательная эвакуация объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области

    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обязательная эвакуация гражданского населения объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области на Украине, заявил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    «Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области», – сообщил Синегубов, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что обязательный вывоз людей затронет 41 населенный пункт в Шевченковской общине, 12 сел в Богодуховском районе и семь населенных пунктов Дергачевской общины. Ранее в июне он уже информировал об эвакуации семи поселений на Золочевском направлении.

    Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года сообщало, что с июня прошлого года из прифронтовых районов Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей вывезли почти 147 тыс. человек.

    В начале прошлого месяца власти объявили о принудительном перемещении жителей семи поселений на Золочевском направлении.

    В июле прошлого года украинская администрация организовала масштабный вывоз граждан из 325 населенных пунктов региона.

    В июне прошлого года обязательная эвакуация началась в семи селах Шевченковской общины Купянского района.

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    3 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша планирует утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.

    Польская сторона планирует уничтожить 14 истребителей МиГ-29, которые изначально должны были пополнить украинский авиапарк, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-каналы. Сделка по поставкам этих боевых машин окончательно сорвалась.

    Основной причиной отмены договоренностей стало категоричное нежелание украинских властей передавать Варшаве технологии создания беспилотников. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу об обмене самолетов на дроны.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники не состоится. Позднее это решение подтвердила его заместитель Магдалена Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что вопрос поставок больше не рассматривается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 из-за нежелания украинской стороны делиться разработками беспилотников.

    Украинские власти отказались принимать самолеты без проведения их предварительной модернизации за счет польской стороны.

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик потребовал от Киева интересующие технологии дронов в обмен на оставшиеся машины.

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