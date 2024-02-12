От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.
Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.
Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.
По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.
Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.
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