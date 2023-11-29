Против конструктора «Автоваза» возбудили дело за разглашение коммерческой тайны

Против конструктора «Автоваза» возбудили уголовное дело за разглашение коммерческой тайны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, УФСБ по Самарской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну, передает ТАСС. Установлено, что инженер-конструктор АО «Автоваз», из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подпадающее под ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Сейчас идет комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступного деяния и причастных к нему лиц.

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