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Против конструктора «Автоваза» возбудили дело за разглашение коммерческой тайны
Против конструктора «Автоваза» возбудили уголовное дело за разглашение коммерческой тайны
Управление ФСБ по Самарской области возбудило дело по факту разглашения коммерческой тайны на «Автовазе», сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Согласно сообщению пресс-службы, УФСБ по Самарской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну, передает ТАСС. Установлено, что инженер-конструктор АО «Автоваз», из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подпадающее под ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Сейчас идет комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступного деяния и причастных к нему лиц.
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