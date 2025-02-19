С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Испанская полиция задержала членов «русской мафии»
Полиция Испании задержала 14 участников сети по отмыванию миллионов евро
Национальная полиция Испании совместно с Европолом пресекла деятельность сети по отмыванию денег, задержав 14 человек, среди которых двое граждан России, причастных к международным преступным организациям.
Национальная полиция Испании в сотрудничестве с Европолом провела успешную операцию по пресечению деятельности сети, которую подозревают в масштабном отмывании денег, сообщает ТАСС.
Задержаны 14 человек, принимавших участие в предоставлении услуг по отмыванию денег для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских и колумбийских преступных организаций. По данным полиции, в каждом из офисов группы находились «кассиры», которые ежедневно управляли денежными поступлениями и расходами, иногда достигавшими 300 тыс. евро.
Несмотря на упоминание в коммюнике так называемой «русской мафии», среди задержанных оказалось лишь двое граждан России. В операции также были арестованы граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции. Это подчеркивает международный характер деятельности преступной сети, охватывающей различные национальности.
Расследование началось в 2023 году, и выяснилось, что «клиентами» группировки были члены ключевых преступных группировок, действующих на территории Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная полиция Испании задержала гражданина России, разыскиваемого властями Бельгии по подозрению в отмывании денег. Испанская полиция совместно с Европолом провела крупнейшую за десять лет операцию против преступной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств.