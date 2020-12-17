Крупнейшую операцию против «русской мафии» провели в Испании

Испанская полиция совместно с Европолом провела крупнейшую за десять лет операцию против преступной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств.

Правоохранители задержали 23 подозреваемых, связанных с российскими организованными преступными группировками, сообщили в испанской полиции.

В заявлении говорится, что группировка «планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», передает Deutsche Welle.

Полиция вышла на след преступной сети еще в 2013 году. Группировка контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Также злоумышленники тратили крупные суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.

В полиции отмечают, что это была крупнейшая операция против восточноевропейской мафии, проведенная в Испании за последние десять лет. В ходе обысков были изъяты 300 тыс. евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Членам банды инкриминируют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.

Ранее правоохранительные органы России и ЕС пресекли работу международной группировки, укравшей персональные данные десятков тысяч людей в российских и европейских банках.