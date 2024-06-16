Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Швейцария выразила готовность организовать новую конференцию по Украине
Швейцария готова организовать у себя новые встречи с целью урегулирования конфликта на Украине, заявила президент конфедерации Виола Амхерд на пресс-конференции после закрытия форума в Бюргенштоке.
Как указала Амхерд, Швейцария будет продолжать участвовать в обсуждении, а также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость, передает ТАСС.
Ранее Амхерд заявила, что дискуссия на конференции по Украине показала наличие разных точек зрения.
В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины.