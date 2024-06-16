Швейцария выразила готовность организовать новую конференцию по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Амхерд, Швейцария будет продолжать участвовать в обсуждении, а также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость, передает ТАСС.

Ранее Амхерд заявила, что дискуссия на конференции по Украине показала наличие разных точек зрения.

В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины.