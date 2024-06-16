Швейцария заявила об отсутствии единства на конференции по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: На конференции по Украине не было полного единства

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Амхерд, дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения. По ее словам, «гораздо более важным было наше понимание, что путь к миру на Украине должен базироваться на международном праве и особенно Уставе ООН», передает ТАСС.

Швейцарский лидер отметила, что дальнейшие шаги необходимы для достижения этой цели. Она подчеркнула, что Швейцария готова продолжать играть активную роль в процессе диалога. Амхерд выразила уверенность в том, что за нынешней конференцией последуют другие форумы для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине поддержали 80 из 91 страны-участницы.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку конференции по Украине в Швейцарии.