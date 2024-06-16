Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Швейцария заявила об отсутствии единства на конференции по Украине
Президент Швейцарии Амхерд: На конференции по Украине не было полного единства
Дискуссия на конференции по Украине, которая проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, показала наличие разных точек зрения, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на церемонии закрытия форума.
Как указала Амхерд, дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения. По ее словам, «гораздо более важным было наше понимание, что путь к миру на Украине должен базироваться на международном праве и особенно Уставе ООН», передает ТАСС.
Швейцарский лидер отметила, что дальнейшие шаги необходимы для достижения этой цели. Она подчеркнула, что Швейцария готова продолжать играть активную роль в процессе диалога. Амхерд выразила уверенность в том, что за нынешней конференцией последуют другие форумы для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине поддержали 80 из 91 страны-участницы.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку конференции по Украине в Швейцарии.