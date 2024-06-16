Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Участники конференции по Украине назвали необходимым диалог между всеми сторонами
Диалог между всеми сторонами необходим для прекращения конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на итоговое коммюнике конференции в Швейцарии.
Согласно документу, участники считают, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы.