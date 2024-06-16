Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Медведев назвал сюрреализмом саммит в Швейцарии
Никто из участников саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине не знает, что он там делает и в чем его роль, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, передает РИА «Новости».
По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.
По его словам, для «разрешения конфликта» «швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: «безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья».
«Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», – написал Медведев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».