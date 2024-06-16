Медведев назвал сюрреализмом саммит в Швейцарии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, передает РИА «Новости».

По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

По его словам, для «разрешения конфликта» «швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: «безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья».

«Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», – написал Медведев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».