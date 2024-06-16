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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    Макрон не заметил воюющих с Россией стран на конференции в Швейцарии
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Осужденные за терроризм взяли охрану ростовского СИЗО в заложники
    Зеленский пожелал зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной
    Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
    Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    22 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    21 комментарий
    16 июня 2024, 10:57 • Новости дня

    Медведев назвал сюрреализмом саммит в Швейцарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Никто из участников саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине не знает, что он там делает и в чем его роль, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, передает РИА «Новости».

    По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

    По его словам, для «разрешения конфликта» «швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: «безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья».

    «Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», – написал Медведев.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    15 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убивший в Виннице двух молодых блогерш мужчина по имени Михаил служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

    Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

    Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

    Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

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    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    15 июня 2024, 17:14 • Новости дня
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин мог бы вести переговоры о мире на Украине с главой Рады Русланом Стефанчуком, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».

    Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский больше не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.

    Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    15 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов

    Спикер МИД Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис о выделении 1,5 млрд долларов Киеву

    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении 1,5 млрд долларов Киеву на «гуманитарные и энергетические проекты», в которые включены, видимо, сносы памятников и глумление над памятью борцов с фашизмом, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале он отметила, что к гуманитарным проектам, видимо, относятся снос памятников писателю Александру Пушкину, замена английским языком родного русского и глумление над памятью борцов с фашизмом.

    Кроме того, дипломат сыронизировала, что к энергетическим объектам относится обстрел Запорожской АЭС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберга признал главную цель конфликта на Украине.

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    16 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На конференции по Украине в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо начал выкрикивать бандеровские лозунги, его поддержали главы нескольких делегаций.

    В ходе съемки группового фото в конце первого дня конференции Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг «Слава Украине» (Минюст России внес его в перечень нацистских), некоторые главы делегаций отвечали ему: «Героям слава», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам Трюдо.

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    15 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2022 году Россией и Украиной обсуждался проект мирного договора, согласно которому Украина согласилась на статус «постоянно нейтрального государства», пишет The New York Times.

    По данным газеты, в договоре предусмотрено, что Украина признает Крым частью России, повышает статус русского языка до официального, а также соглашается никогда не вступать в военные альянсы, передает «Царьград».

    Кроме того Киев соглашается никогда не размещать на территории страны иностранные базы и военных.

    Всего газета опубликовала три версии мирного договора, последний из которых датирован 15 апреля 2022 года.

    Ранее Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы.

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    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    15 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эпидемия брюшного типа стала распространяться среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    По данным на 10 июня были зарегистрированы 62 случая заболевания брюшным тифом, причем уже имеется три летальных исхода, передает РИА «Новости».

    Отмечается что по данным на 7 июня диагноз «брюшной тиф» был поставлен лишь 26 военным, а уже через три дня количество заболевших выросло более чем вдвое.

    По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения.

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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    15 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предложение Москвы о мирном решении конфликта на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, который толкает Европу к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо сообщил о готовности альянса мобилизовать более 300 тыс. солдат против России, передает РИА «Новости».

    «НАТО не хочет отступать, он выбирает эскалацию, возможную мировую войну, это крайне безответственно и опасно», – сказал Филиппо.

    Он отметил, что эта ситуация напомнила о марте 2022 года и первой мирной инициативе в Стамбуле.

    При этом предложение России о мирном урегулировании на Украине было хорошо воспринято западным обществом, которое устало от конфликта, добавил Филиппо. По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны.

    Ранее президент России предложил способ завершения конфликта на Украине.


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    15 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Глава МИД Турции Фидан на конференции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды и важным шагом, конференция была бы более результативной при участии российских представителей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Швейцарии.

    Фидан назвал конференцию в Швейцарии последней возможностью «свернуть с дороги перед мостом». Он подчеркнул, что «мирный саммит»  «мог бы быть более ориентированным на результат», если бы Россия была бы на конференции, передает ТАСС.

    Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии, и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке позитивно оценили и в России, и на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 03:28 • Новости дня
    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»

    Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»

    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
    @ Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита по Украине в Швейцарии верят, что достижение мира требует диалога всех сторон, говорится в проекте коммюнике конференции.

    В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.

    Коментарии (12)
    16 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.

    Коментарии (13)
    15 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о возможных переговорах с Россией на втором «саммите мира»

    Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»
    @ IDA MARIE ODGAARD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану», возможно, на втором «саммите мира», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    По словам Ермака, не будет «никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью», но Украина не возражает против переговоров с Россией на втором «саммите мира», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (11)
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