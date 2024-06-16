Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.