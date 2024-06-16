Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Страны БРИКС отказались подписать итоговую декларацию конференции по Украине
Страны БРИКС отказались подписывать итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен на экранах пресс-центра в швейцарском Бюргенштоке. Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Бразилия, Индонезия, Индия, Ливия, Саудовская Аравия, Мексика, Словакия, Таиланд, ОАЭ не подписали его, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы.