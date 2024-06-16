Премьер-министр Японии пробыл на форуме по Украине 2,5 часа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кисида вылетел в Цюрих из Италии, где принимал участие в G7, в 20.47 по токийскому времени (13.47 по местному времени и 14.47 мск), после чего он направился в Бюргеншток, куда прибыл незадолго до полуночи по токийскому времени (около 17.00 по местному и около 18.00 мск), до фотосессии, которая прошла около 02.00 в воскресенье по токийскому времени (около 19.00 по местному времени и 20.00 мск), японский премьер-министр выступил с речью, передает РИА «Новости». В 02.30 воскресенья по Токио (19.30 по местному времени и 20.30 мск субботы) он покинул Бюргеншток. Таким образом, премьер-министр Японии Фумио Кисида почтил своим присутствием конференцию по Украине не более, чем на 2,5 часа.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис еще в субботу покинула конференцию по Украине в Швейцарии.