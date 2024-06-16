Харрис досрочно покинула конференцию по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перед вылетом из Цюриха в Вашингтон Харрис на вопрос о том, как, по ее мнению, прошла встреча в Бюргенштоке, ответила, что она была очень хорошей, передает ТАСС.

О том, что Вице-президент США не будет присутствовать на конференции в воскресенье, было известно из ее рабочего графика заранее.

Во второй день встречи представлять на ней США будет помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».