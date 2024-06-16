Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

«Саммит мира» оставил странное впечатление.

Ровно три группы участников:

- Самопровозглашенные «жертвы российского колониализма» во главе с Польшей и Финляндией призывали сделать так, чтобы Россия больше никогда не могла вести «колониальную политику». А вовсе не давать ей слово или вести переговоры.

- «Изображающие начальство». Это старшие союзники Украины – США, крупные страны Европы, Канада. Их посыл очень простой – Украина не должна проиграть. «А то все рухнет». Поэтому они – «старшие» – будут поддерживать Киев всеми силами и всем того же желают. Партнерам – благодарность и «место на правильной стороне истории». Несогласным – санкции. «Зафиксировать результаты мы позовем Россию на следующее мероприятие, так как сами отлично понимаем, что никакие переговоры без нее невозможны».

- Все остальные. От Турции и Саудовской Аравии до Африки и Латинской Америки. Позиция: война – плохо, но нелепо и контрпродуктивно обсуждать окончание боевых действий без их участников. Не говоря уж о том, что в мире конфликтов несколько десятков. А уперлись т.н. «развитые страны» только в один. Группа разнородная, кто-то больше в терминах вины рассуждал, кто-то меньше. Отдельные товарищи (Борич, Чили) даже вызвали обиженное оживление на западных креслах, сказав, что Россия это все равно что Израиль, а Украина – Газа, и неплохо бы прекратить обе эти истории, раз тут «саммит за мир» имеет место быть.

Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

Когда всех отправили фотографироваться, не мог не вспомнить великий монолог Жванецкого «Собрание на ликеро-водочном заводе».

«Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.

Начальник транспортного цеха: Ну и черт с ним!

Председательствующий: Но выговор мы ему запишем.

Начальник транспортного цеха: А как же!».

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