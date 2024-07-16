Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
В МИД назвали «очковтирательством» заявления Киева о «готовности к переговорам»
Заявления Киева о готовности разрешить конфликт с помощью политико-дипломатических методов считаются пустыми словами и «очковтирательством», пока на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Он отметил, что если бы власти Украины действительно были готовы к переговорам, то отменили бы указ о самозапрете на переговоры с Россией и «согласились обсудить другие инициативы, помимо ультимативной формулы Зеленского», передает ТАСС.
Пока указ остается в силе и продолжается насаждение «формулы», заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и «очковтирательством».
Дипломат также отметил, что за «псевдомиролюбивой риторикой» и заявлениями о готовности к переговорам с Россией со стороны киевских представителей стоит стремление «завоевать симпатии стран Глобального Юга и привлечь их в антироссийский западный лагерь».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.