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    15 июля 2024, 21:01 • Политика

    В НАТО провоцируют пограничный конфликт с Россией

    Эксперты объяснили желание Эстонии скорректировать границу с Россией

    В НАТО провоцируют пограничный конфликт с Россией
    @ W. Korall/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Территориальный спор Эстонии и России по вопросу разграничения вод реки Нарвы получил неожиданное развитие. Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер водной артерии. Данный спор обострился после того, как пограничников РФ обвинили в якобы снятии 25 буев, незаконно размещенных правительством прибалтийской республики. В чем суть этого противостояния и в чем заключаются интересы Таллина?

    Министерство иностранных дел Эстонии предложило России совместно измерить фарватер реки Нарвы, сообщает портал ERR. Дипломатическую ноту с соответствующим обращением ведомство передало представителю посольства РФ. По мнению Таллина, необходимость обусловлена возможными изменениями в проточных водоемах за прошедшие десятилетия.

    Любопытно, но вопрос определения фарватера стал актуальным после того, как у сторон возникли разногласия относительно размещенных в реке буев. Напомним, в мае Эстония обвинила Россию в якобы снятии разграничительных буев на реке Нарва. Однако данные маркеры были установлены Эстонией без предварительного согласования с Москвой.

    Позже премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что Москва якобы использует пограничные вопросы как инструмент «для создания страха и тревожности». Она пообещала подойти к инциденту трезво и сбалансированно, а при необходимости провести консультации с союзниками. В конце мая глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений и назвал происходящее «гибридной операцией Кремля».

    В экспертном сообществе отмечают, что инициирование территориального спора с Россией со стороны Эстонии объясняется желанием западных стран усилить давление на Москву. Но добиться каких-либо изменений в разграничении вод не выйдет, поскольку оно регламентировалось в соответствии со всеми международными нормами.

    «Глубина реки никак не влияет на линию государственной границы. В реальности она определяется тальвегом (кривая, соединяющая наиболее пониженные участки вытянутых форм рельефа – прим. ВЗГЛЯД), который наглядно показывает середину водной артерии с учетом особенностей ее течения. Поэтому предложение Эстонии о совместном измерении фарватера Нарвы выглядит по меньшей мере странно», – сказал Виктор Карпенко, глава Ивангорода, расположенного напротив Нарвы. Ранее Карпенко в течение десяти лет командовал морскими пограничниками в Кингисеппском районе.

    «Скорее всего, Таллин пытается создать новую провокацию в интересах своих западных союзников.

    Их задача – максимально активизировать имеющиеся с Россией споры, в том числе и территориальные», – подчеркнул он. «Очевидно, что ситуацию пытаются эскалировать на самом высоком уровне. При этом в сложившихся противоречиях правовая международная база говорит совсем не в пользу Эстонии», – считает собеседник.

    «Граница была давно определена в соответствии со всеми необходимыми актами. Изменить уже оговоренные участки практически невозможно. Более того, какой-либо необходимости в пересмотре статус-кво у России нет. Судоходные возможности Нарвы ограничены. Крупные торговые корабли по ней не ходят», – уточняет чиновник.

    «В основном этой водной артерией пользуются малые рыболовные лодки и катера. Возможно, Москве было бы интересно пересмотреть разграничения в устье реки, поскольку данная местность особенно подвержена изменениям. Однако

    наша страна никогда не отказывалась от конструктивного обсуждения по каким бы то ни было вопросам»,

    – указывает он. «Мы неоднократно выступали с предложением совместной установки буев, но эстонская сторона отказалась. Таллин начал критиковать ситуацию лишь постфактум, не привнося в процесс конструктивного видения», – акцентирует Карпенко.

    В целом же территориальный спор Москвы и Таллина корнями уходит в период подписания президентом Борисом Ельциным указа о признании независимости Эстонии, напоминает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН. «Любопытно, что вплоть до сегодняшнего дня МИД Эстонии говорил, что с Россией не может быть никаких переговоров по вопросу разграничения вод Нарвы», – пояснил он.

    «Однако любые действия на границе по умолчанию предполагают работу института пограничных комиссаров. И, конечно же, подразумевают контакты сторон. Прежде чем на двух катерах встретятся специалисты, занимающиеся промерами, должна состояться встреча погранкомиссаров, которые урегулируют все вопросы процедуры», – подчеркнул он.

    «Причем данная необходимость диктуется и географическими причинами. Русло реки действительно меняется под воздействием законов природы и физики. Поэтому уточнение даже не границы, а линии разграничения достаточно важно. Проведение подобного мероприятия стало бы разумным шагом, но я почему-то очень сомневаюсь в готовности Эстонии к конструктиву», – отметил собеседник.

    «Местные эксперты прекрасно понимают невозможность принципиальных изменений действующего разграничения вод. Но ведь действия Таллина продиктованы не столько желанием пересмотреть статус-кво в собственную пользу, сколько большой политикой всего западного блока», – детализировал аналитик.

    «Речь идет о создании напряженности на границе с Россией в интересах Североатлантического альянса. Следование курсу НАТО порой идет вразрез с реальными потребностями Эстонии. И несмотря на то, что Таллин иногда рискует предложить какие-то конструктивные формы взаимодействия с Москвой, он вряд ли сможет довести дело до конца. Ведь уровень внешнего давления на Эстонию сейчас колоссален», – заключил Межевич.

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