  • Новость часаЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    25 мая 2024, 01:46 • Новости дня

    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский Союз потребовал от России объяснений после заявления Эстонии о том, что российские пограничники сняли буи на реке Нарве, разделяющей две страны. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», – приводит заявление Борреля ТАСС.

    Глава европейсок дипломатии назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».

    Ранее Департамент полиции и погранохраны МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи, которые обозначали судоходные пути на реке Нарве.

    В ведомстве отметили, что расположение буев может меняться каждую весну, и в этом году Россия не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.

    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

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    24 мая 2024, 10:48 • Новости дня
    Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо

    Эксперт назвал «отражением кризиса в ЕС» упоминание покушения на Фицо в отношении Кобахидзе

    Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо
    @ Bernd Elmenthaler/Global Look Press,FRANCOIS WALSCHAERTS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал «отражением кризиса в Евросоюзе» упоминание покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в беседе еврокомиссара Оливера Варгелия с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.

    «Скверные ощущения, так как такое упоминание говорит о глубоком кризисе в Евросоюзе, отмечаемом многими аналитиками, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Напомнило о череде скандалов с европарламентариями, о коррупции и так далее».

    «Варгелий сам подтвердил упоминание Фицо. То есть что получается? Демократически избранное правительство Грузии решает принимать пусть и непопулярный, но необходимый для обеспечения безопасности и интересов государства закон. И слышит в ответ едва ли не угрозу»,– сказал аналитик.

    «А на чьей совести поляризация в Грузии? Разве не на совести НПО или их заграничных лоббистов? Чего они боятся? Прозрачности? Докажите, что закон вредный, обоснуйте!», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, еще более жесткий закон сейчас принимает Франция. «Настало время, когда все действуют для обеспечения собственных государственных интересов»,- отметил эксперт.

    Ранее еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах. Но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста», считает он.

    «Я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар. Он также призвал не обострять «хрупкую ситуацию», принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий.

    На этом фоне западные страны начали масштабный пересмотр отношений с Грузией. Поводом для этого послужил принятый в стране закон об иноагентах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также с критикой закона об иноагентах выступили страны ЕС, пригрозив Грузии приостановкой интеграции. В ответ Тбилиси возложил ответственность за ухудшение с Западом на США и другие страны ЕС, которые публично и непублично анонсируют санкции против республики.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который местные радикалы называют «русским законом». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Также власти Грузии требуют от критиков закона аргументов в пользу его отмены и говорят, что пока не слышали их.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл необоснованным утверждения грузинской оппозиции о том, что законопроект является «русским». По его словам, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию

    Балканист Энтина: Резолюция о геноциде в Сребренице размывает границы преступлений против человечности

    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Евгений Поздняков

    Принятая ГА ООН резолюция о геноциде в Сребренице способствует укреплению гегемонистской риторики Запада. США и ЕС продолжают постепенно давление на сербский народ, однако их действия размывают границы преступлений против человечности, сказала газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице.

    «Данная резолюция имеет несколько проблем. С правовой точки зрения она вообще не обладает никакой необходимостью. Заключение о том, что события в Сребренице являются геноцидом, есть в документах международного суда ООН и Гаагского трибунала по бывшей Югославии. При этом факт геноцида в рамках гражданской войны в Боснии и Герцеговине в целом отрицается», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

    «Однако резолюция имеет огромное политическое значение. Западные страны, например, Германия, хотят с ее помощью сбросить собственный исторический багаж ответственности. Именно для этого в документе говорится о создании Международного дня памяти о геноциде в Сребренице 11 июля», – считает собеседница.

    «При этом сербы настаивали на отмене данного положения, поскольку уже имеется ежегодная дата, направленная на сохранение памяти о жертвах тех дней. Интересны и итоги голосования по вопросу о принятии резолюции: 84 страны выступили за одобрение документа, 68 воздержались и лишь 19 высказались против», – акцентирует она.

    «Западным государствам было необходимо, чтобы данный проект получил большинство. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что их ресурс влияния на третьи страны или так называемое «мировое большинство» до сих пор больше, чем у России и Китая. Напомню, что именно Москва и Пекин особенно сильно помогали Белграду в том, чтобы снять проект резолюции с повестки дня ГА ООН», – уточняет эксперт.

    «Если суммировать количество воздержавшихся, проголосовавших против и тех, кто в процедуре вообще не участвовал, то их совокупное число окажется больше в сравнении с теми, кто поддержал документ. Однако с точки зрения формального подсчета высказанных мнений, Запад обладает правом говорить о единстве мнений «мирового большинства», – подчеркивает балканист.

    «Документ имеет и региональное измерение. Его принятие позволяет волюнтаристски усиливать давление на сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине (БиГ), по вопросу членства страны в НАТО. Становится также возможным вариант при отделении Республики Сербской от БиГ принять в северо-атлантический альянс оставшуюся часть страны – мусульманско-хорватскую федерацию», – считает Энтина.

    «Таким образом, Сербия будет полностью окружена государствами, состоящими в НАТО. В связи с этим, негативная реакция Белграда на резолюцию становится предельно понятной. В отношении сербов также предпринимались значительные практики насилия, сопоставимые по жестокости с событиями в Сребренице», – напоминает собеседница.

    «Трагедии в мусульманском анклаве предшествовали этнические чистки сел, которые его окружали. Было уничтожено более 150 сербских населенных пунктов. Местное население было выдавлено, покалечено и убито. Однако ООН предпочитает замалчивать данный факт. При этом еще в 2008 году парламент Сербии принес официальные извинения боснийским мусульманам», – уточняет эксперт.

    «В настоящий момент проектов по разделу Боснии и Герцеговины нет. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о том, что в течение 30 дней будет представлен план о мирном разграничении. Действительно, автономия может объявить о своем выходе из состава государства. Это связано с тем, что мировое сообщество на протяжении двух десятилетий занимается демонтажем прав Республики Сербской, предусмотренных Дейтонскими соглашениями», – акцентирует она.

    «В последние годы политическое руководство республики все чаще попадает под санкции. Это значительно осложняет финансовое управление регионом. Федеральные органы власти в силу противоречий и сверхполномочий Высокого представителя по Боснии в принципе дисфункциональны. Резолюция является для Додика последней каплей. Однако конфигурация Республики Сербской не позволяет сделать выход автономии из федерации быстрым», – считает собеседница.

    «Более того, она по большому счету не подразумевает и мирного отделения республики. Автономия разделена на два территориальных анклава, не имеющих прямого сообщения друг с другом. В случае инициирования процедуры выхода, новое государство окажется в «разорванном» состоянии. С точки зрения реального функционирования, это станет серьезным ограничением», – уточняет балканист.

    «Даже если об отсоединении будет объявлено, нельзя исключать того, что на деле сербов устроит и конфедерация Боснии и Герцеговины и страна продолжит свое существование. Подобные планы какое-то время обсуждались с республиканским руководством в США. Таким образом, Додику более выгодно дождаться итогов выборов в Штатах и Европарламенте», – резюмирует Энтина.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице. По его мнению, итоги голосования по документу являются позором для его инициаторов. Дипломат отметил, что соавторов инициативы заранее предупреждали, что ее принятие не будет достигнуто за счет консенсуса.

    «Это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили», – цитирует его официальный Telegram-канал постпредства России при организации. Небензя подчеркнул, что прошедшее голосование может открыть «ящик Пандоры». По его словам, в будущем могут появиться «другие инициативы схожего рода».

    Кроме того, дипломат указал на то, что инициаторы документа намеренно подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. При этом они не желают оглядываться на то, какая цена была заплачена в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии. «Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда», – добавил постпред.

    После одобрения резолюции, президент Сербии Александр Вучич обернулся национальным флагом. «Сдача для нас никогда не является опцией!», – заявил он. Глава государства также подчеркнул, что гордится свободной республикой и ее героическим народом. При этом он поблагодарил страны, занявшие при голосовании сторону Белграда.

    Вучичи обратился к России, Китаю и ОАЭ, подчеркнув, что Сербия никогда не забудет их поддержки. «Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», – подчеркнул президент страны. Ранее Вучич заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за данную инициативу.

    Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

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    24 мая 2024, 05:35 • Новости дня
    Южная Корея ввела санкции против двух российских судов

    Южная Корея ввела санкции против двух российских судов, которые Сеул обвинил в перевозке военных грузов между Россией и КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Южной Кореи ввели санкции против двух российских судов – «Майя-1» и «Мария». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

    По версии Сеула, суда «перевозили военные предметы между Россией и Северной Кореей», передает ТАСС.

    В МИД Южной Кореи призвали Москву «остановить военное сотрудничество» с Пхеньяном.

    Теперь для захода «Майи-1» и «Марии» в порты Южной Кореи потребуется специальное разрешение.

    Кроме того, под санкции попали семь граждан КНДР. Сеул обвинил их в участии в финансировании ядерной и ракетной программ Пхеньяна и в торговле оружием.

    В Москве неоднократно называли подобные обвинения голословными и бездоказательными.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    24 мая 2024, 07:46 • Новости дня
    Система ПВО отразила ночные атаки ATACMS и БПЛА со стороны ВСУ

    Система ПВО отразила ночные атаки ATACMS и БПЛА со стороны ВСУ над территориями Крыма и Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила ряд атак ВСУ над территорией Республики Крым, а также над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью.

    Кроме того, в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Все три катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.

    Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при ракетном обстреле ВСУ в Симферопольском районе Крыма.

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    24 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин отметил высокое качество белорусской сельхозпродукции

    Tекст: Максим Попов

    Белорусские сельскохозяйственные товары обладают высоким качеством и пользуются заслуженной популярностью в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск.

    По словам Путина, в этом направлении Белоруссия демонстрирует очень хорошие показатели. В последнее время в России открылось большое количество торговых предприятий с вывесками «товары из Белоруссии». Они пользуются большим спросом, прежде всего, из-за своего качества, сказал он.

    Одновременно с этим Путин подчеркнул, что важным направлением двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Он заверил, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко поддерживал и будет поддерживать такое взаимодействие, потому что значительный объем товарооборота приходится именно на регионы, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам Путина, развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии остается безусловным приоритетом.


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    24 мая 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии

    Сенатор Климов: Угрозы ЕС в адрес грузинских политиков возмутительны

    В Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы еврокомиссара в адрес премьера Грузии следует рассматривать в двух плоскостях: с одной стороны, это неприемлемое давление на Тбилиси; а с другой – варварское отношение ЕС к покушению на Роберто Фицо. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Ираклий Кобахидзе обвинил ЕС в шантаже и угрозах. Еврокомиссар Оливер Варгелий считает, что его слова были вырваны из контекста.

    «История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Более того, этот разговор показал истинное отношение властей Евросоюза к покушению на Роберта Фицо. «Это еще одно проявление того варварства, в которое впало современное европейское объединенное сообщество», – акцентировал парламентарий.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии. В разговоре, отметил Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».

    По словам премьера, эта угроза была «шокирующей» даже в условиях «длительного шантажа» со стороны США и Европы. «Когда в контексте шантажа, связанного с законом «О прозрачности», упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил грузинский премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики», передает ТАСС.

    Позднее выяснилось, что Кобахидзе звонил еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий. Тот подтвердил, что упоминал покушение на Фицо, но утверждает, что его слова вырвали из контекста. «Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – уверяет европейский дипломат.

    Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено в середине мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения. Нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально. Позже Цинтула признал, что не согласен с политикой действующего правительства. По его словам, главное, он хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и считает действующее правительство предательским по отношению к ЕС.

    Что касается отношений Грузии и Запада, то они обострились после принятого кавказской республикой закона об иноагентах. Госдеп объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии» в стране, а также для членов их семей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели на самом деле преследуют Вашингтон и Брюссель и удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.

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    24 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Стало известно, кого продвигает Макрон на замену фон дер Ляйен

    Politico: Макрон видит экс-премьера Италии Драги заменой фон дер Ляйен на посту главы ЕК

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддерживать кандидатуру Марио Драги, в 2021-2022 годах занимавшего пост премьер-министра Италии, на пост председателя Европейской комиссии на замену нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пишет газета Politico.

    Макрон, по информации издания, уже давно маневрирует в кулуарах, чтобы поставить Драги во главе исполнительной ветви власти ЕС. Бывшего премьер-министра рассматривают как ключевого союзника Парижа, который посодействует в поиске «триллионов евро государственных инвестиций», чтобы блок мог догнать в экономике Китай и США, передает ТАСС.

    Кроме того, как пишет издание, Драги оказался бы полезен Макрону для реализации инициативы по созданию единого рынка инвестиций внутри ЕС, которую не поддерживают Германия и другие страны – члены ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон примкнул к тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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    24 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Белоусов заявил о необходимости мер безопасности для Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в Минске отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства.

    По его словам, странам необходимо тесное взаимодействие для того, чтобы оперативно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Белоруссия была и остается надежным партнером России и ближайшим соседом.

    В пятницу президент Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 12:49 • Новости дня
    СМИ: Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США

    Politico: Евросоюз не желает уступать автономию в санкционной политике США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большинство стран-членов Евросоюза, в первую очередь Венгрия, не хотят подрывать возможность дипломатичных переговоров с Россией. В связи с этим ЕС не хочет уступать свою автономию в санкционной политике США, которые требуют оставить российские активы замороженными до полного погашения кредита, выданного под их залог для помощи Киеву, пишет газета Politico.

    По данным СМИ, план Вашингтона опирается на крайне неопределенный поток доходов от прибыли от замороженных активов РФ, а эта прибыль зависит от санкционного режима Европы, передает РИА «Новости».

    Режим европейских санкций сейчас пересматривается каждые полгода. Politico отмечает, что против изменений будут яростно противостоять 24 страны ЕС, не входящие в G7. Особенно против будет Венгрия, которая видит в этом угрозу подрыва дипломатии и переговоров с Россией.

    Кроме того, для многих стран ЕС подобный подход стирает юридическую грань между иммобилизацией и прямой конфискацией, «вновь разжигая многие опасения стран-членов по поводу первоначального предложения США».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что замороженные активы России можно использовать как залог при выдаче кредитов на поддержку Киева.

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