Адвокат: Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного заключения

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», россиянин Воислав Торден, также известный как Ян Петровский, может получить от восьми лет до пожизненного заключения в Финляндии по обвинению в военных преступлениях. Обвинения связаны с предполагаемыми действиями Тордена на Украине в 2014-2015 годах.

Адвокат Тордена, Наталия Мальгина, заявила, что минимальное наказание за тяжкое военное преступление предусматривает восемь лет лишения свободы, а максимальное – пожизненное заключение.

Россиянина Воислава Тордена арестовали в Финляндии в декабре 2023 года по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. В феврале 2024 его года признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена и приговорили к 40 дням тюремного заключения. Наталия Мальгина, адвокат Тордена, заявила, что ее клиент подвергается психологическому давлению в финской тюрьме.

Позже стало известно, что финская прокуратура предъявила россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) обвинения в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 году.