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Назван грозящий россиянину Тордену в Финляндии тюремный срок
Адвокат: Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного заключения
Россиянин Воислав Торден, обвиняемый в военных преступлениях в Финляндии, может быть осужден на срок от восьми лет до пожизненного лишения свободы, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
Как сообщает РИА «Новости», россиянин Воислав Торден, также известный как Ян Петровский, может получить от восьми лет до пожизненного заключения в Финляндии по обвинению в военных преступлениях. Обвинения связаны с предполагаемыми действиями Тордена на Украине в 2014-2015 годах.
Адвокат Тордена, Наталия Мальгина, заявила, что минимальное наказание за тяжкое военное преступление предусматривает восемь лет лишения свободы, а максимальное – пожизненное заключение.
Россиянина Воислава Тордена арестовали в Финляндии в декабре 2023 года по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. В феврале 2024 его года признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена и приговорили к 40 дням тюремного заключения. Наталия Мальгина, адвокат Тордена, заявила, что ее клиент подвергается психологическому давлению в финской тюрьме.
Позже стало известно, что финская прокуратура предъявила россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) обвинения в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 году.