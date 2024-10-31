Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
Финляндия обвинила россиянина Тордена в военных преступлениях на Украине
Финская прокуратура предъявила россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) обвинения в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 году, пишут местные СМИ.
Тордену предъявлены обвинения в военных преступлениях на Украине в 2014-2015 годах, замгенпрокурора Юкка Раппе отметил, что обвинения включают «военные преступления при отягчающих обстоятельствах и четыре военных преступления», передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Россиянина Воислава Тордена арестовали в Финляндии в декабре 2023 года по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. В феврале 2024 его года признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена и приговорили к 40 дням тюремного заключения. Наталия Мальгина, адвокат Тордена, заявила, что ее клиент подвергается психологическому давлению в финской тюрьме.