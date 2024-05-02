Адвокат заявила о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме

Адвокат рассказала о психологическом давлении на россиянина Тордена в финской тюрьме

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Мальгиной, после общения с защитниками проводится личный обыск Тордена, а во время допроса устанавливается усиленная охрана, передает РИА «Новости». При этом в отношении других заключенных такие меры не применяются, отметила она.

Адвокат также заявила об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела против Тордена с точки зрения международного права. Расследование этого дела в Финляндии стоит под вопросом, поскольку в стране нет судебной практики в отношении военных преступлений, добавила она.

«В отношении самого следствия могу сказать, что оно ведется в очень циничной манере», – сказала Мальгина, пояснив, что в других уголовных делах финские следователи задавали разносторонние вопросы для выяснения обстоятельств дела, а не только для «сбора информации для подтверждения виновности подозреваемого».

В августе прошлого года Тордена был арестован финскими властями по запросу киевского режима. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить его, но сразу же после этого Тордена вновь задержали. 18 декабря Тордена арестовали в Финляндии по подозрению в совершении военных преступлений.