Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Экс-генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
Столтенберг допустил временные уступки Украины для прекращения конфликта
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Украине рассмотреть возможность временных территориальных уступок для прекращения конфликта.
В интервью порталу Table.Media он подчеркнул, что линия прекращения огня должна учитывать территории, которые Россия контролирует на данный момент, хотя это и не представляется реалистичным в ближайшем времени, сообщает ТАСС.
Столтенберг выразил мнение, что Украине после достижения перемирия понадобятся гарантии безопасности. Он также заявил, что членство Украины в НАТО возможно только с учетом территорий, контролируемых Киевом. «Если линия прекращения огня предусматривает сохранение российского контроля над территориями, это означает необходимость для Украины отказаться от них», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России, сообщалось, что падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией, а также Украина признала невозможность вернуть утраченные территории.