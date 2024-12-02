Столтенберг допустил временные уступки Украины для прекращения конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Украине рассмотреть возможность временных территориальных уступок для прекращения конфликта.

В интервью порталу Table.Media он подчеркнул, что линия прекращения огня должна учитывать территории, которые Россия контролирует на данный момент, хотя это и не представляется реалистичным в ближайшем времени, сообщает ТАСС.

Столтенберг выразил мнение, что Украине после достижения перемирия понадобятся гарантии безопасности. Он также заявил, что членство Украины в НАТО возможно только с учетом территорий, контролируемых Киевом. «Если линия прекращения огня предусматривает сохранение российского контроля над территориями, это означает необходимость для Украины отказаться от них», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России, сообщалось, что падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией, а также Украина признала невозможность вернуть утраченные территории.