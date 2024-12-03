Эксперт назвал последствия ввода военного положения в Южной Корее

Политолог Ким: Ввод военного положения позволяет президенту Южной Кореи устроить провокацию на границе с КНДР

Tекст: Андрей Резчиков

«Введение в Южной Корее военного положения – это попытка президента устроить государственный переворот для того, чтобы спасти свою пятую точку. У Юн Сок Еля очень низкий рейтинг, в народе растет возмущение действиями не только президента, но и его супруги и всей команды. В этой ситуации есть реальная угроза того, что парламент может объявить президенту импичмент», – отметил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Слова президента про угрозы «северокорейских коммунистических сил» эксперт назвал стандартными. «Юн Сок Ель не один раз высказывался о том, что в стране есть сторонники идеи чучхе, вредящие государству и намеревающиеся устроить смуту», – добавил спикер.

Ввод военного положения будет прежде всего означать запрет на проведение в стране массовых акций и мероприятий. «Людям запретят выступать с критикой в адрес властей. Но все дело в том, что президент, согласно конституции, должен будет получить согласие парламента на ввод военного положения, на это может уйти несколько дней», – пояснил политолог.

Чтобы оправдать ввод военного положения, «президент может устроить провокацию на границе с Северной Кореей, а затем втянуть сюда и другие страны, в том числе Россию, которая ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР».

«Все это укладывается в общую стратегию действий уходящей американской администрации. Мы видим, что дела США на Украине идут неважно и американцы пошли на обострение ситуации в Сирии. Таким образом, все это попытки растянуть наши силы и не давать сконцентрироваться на выполнении задач специальной военной операции», – подчеркнул Ким Ен Ун.

При этом эксперт напомнил, что во время правления Юн Сок Еля Южная Корея столкнулась с серьезными проблемами в экономике. В мае 2022 года, вступая в должность президента, новый лидер говорил о ключевой роли страны, чей объем ВВП находился тогда на 10-м месте в мире, в решении глобальных проблем вместе с США. В последнее время страна переживает невиданную инфляцию, цены на некоторые виды продуктов увеличились на 8-15%.

«Сейчас, согласно данным МВФ, Южная Корея по объему ВВП занимает 14-е место, то есть ее позиции как экономической державы падают. Если два года назад страна была на втором месте в мире по инновациям и технологическому развитию, то сейчас – на шестом», – добавил собеседник.

По словам эксперта, на репутации президента также сильно сказалось то, что он неоднократно накладывал вето на принятый парламентом законопроект о назначении независимого спецпрокурора для расследования коррупционных подозрений в отношении жены главы государства Ким Гон Хи, которая, в частности, приняла в подарок сумку Dior.

Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. Одной из причин такого решения названы попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», – заявил президент в обращении.

Начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен новым командующим. На время действия положения он ввел запрет на деятельность Национального собрания, политических партий, объединений, а также проведение митингов. Все средства массовой информации и публикации теперь подлежат государственному контролю. Кроме того, всем бастующим врачам было приказано вернуться на работу в течение 48 часов. Тысячи медиков устраивали забастовки в течение нескольких месяцев из-за планов правительства увеличить число студентов в медучилищах.

Как отмечает ТАСС оппозиция назвала решение президента противоречащим конституции. Демократическая партия «Тобуро» решила созвать депутатов. По мнению наблюдателей, действия президента возвращают Южную Корею в эпоху авторитарных лидеров, которую страна не видела с 1980-х годов.