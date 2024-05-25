Эстонский чиновник делает карьеру на пограничной провокации с Россией

Внутриполитическая борьба в Эстонии спровоцировала новый пограничный конфликт с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

Очередной пограничный инцидент между Россией и Эстонией вышел на международный уровень. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от Москвы объяснений, почему российские пограничники сняли буи на реке Нарве, разделяющей две страны. Демонтаж буев Баррель назвал «неприемлемыми действиями». «Этот инцидент на границе – часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», – заявил Боррель.

По данным департамента полиции и погранохраны МВД Эстонии, в ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 буев, которые обозначали на реке судоходные пути. В ведомстве отметили, что расположение буев может меняться каждую весну и в этом году Россия якобы не согласовала места размещения примерно половины из 250 маркеров. Как пишет сайт 47news, буи появились на акватории нижнего течения Нарвы – у моста Дружба, рядом с Ивангородской крепостью и ГЭС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия использует пограничные вопросы как инструмент «для создания страха и тревожности». Она пообещала подойти к инциденту трезво и сбалансировано и при необходимости провести консультации с союзниками.

Глава МВД Эстонии Маргус Цахкна решил вызвать на ковер российского поверенного в делах Ленара Салимуллина, которого также вызвал МИД республики, и потребовал немедленного возвращения навигационных маркеров. В свою очередь глава пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель заявил, что буи были спущены на летний сезон «в соответствии с соглашением 2022 года». Теперь департамент полиции ждет разъяснений по поводу снятия буев, а также «доказательств того, что ранее согласованное местоположение фарватера изменилось».

Глава Ивангорода (стоит на Нарве, на противоположном берегу одноименный эстонский город) Виктор Карпенко, который в течение десяти лет командовал морскими пограничниками в Кингисеппском районе, обвинил эстонские власти в провокации и шантаже. Он напомнил, что буи впервые начали устанавливать в начале нулевых по инициативе российской стороны, потому что они помогают местным отдыхающим и рыбакам не оказаться по ошибке в чужих территориальных водах.

«На протяжении многих лет проблем не было. Перед началом навигации мы проводили совместную встречу и вместе с эстонскими пограничниками устанавливали буи. Сейчас они отказались от такой встречи и выдали нам перечень координат, которые не соответствовали действительности, – рассказал Карпенко. – Мало того, эстонцы в одностороннем порядке установили буи на нашей территории. Причем потом сами же признали, что эти координаты неверные».

По мнению Карпенко, провокация Таллина направлена на дестабилизацию ситуации. «Сейчас все действия со стороны правительства Эстонии носят именно такой характер, начиная со сноса наших памятников и заканчивая вопросом с этими буями», – уверен спикер.

Действия России, подчеркивает собеседник, были правильными и выверенными, потому что подкреплены правовой базой и международным сводом морского законодательства. Карпенко напомнил о правилах прохождения государственной границы на внутренних морских водах и связанных с ними водоемах. «В них определено, что по рекам граница проходит по тальвегу (наиболее пониженные участки дна), а по водохранилищу, как правило, по старому руслу.... Мы всегда придерживаемся этих правил», – подчеркнул собеседник.

Он также напомнил о претензиях эстонцев по поводу прохождения линии госграницы по Нарвскому водохранилищу, Финскому заливу и частично верхнему течению Нарвы. «Они считают, что у них там немного другие территории, а мы привязаны к международному своду законов и правил установки границы», – пояснил Карпенко.

Причины разногласий между сторонами в отсутствии юридически оформленной границы, которая имеет протяженность более 300 километров и частично проходит по Нарве и Чудскому озеру.

Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран и должны быть ратифицированы парламентами обеих государств. Однако сформированное в 2019 году в Эстонии коалиционное правительство не включило в свои планы ратификацию документов.

«Существует институт пограничных комиссаров. В зависимости от количества проблем представители двух сопредельных государств встречаются на линии границы и решают вопросы. Десятилетиями это происходило более или менее нормально, потому что когда люди стоят на линии границы, они вовсе не настроены так бескомпромиссно, как политики в Таллине», – пояснил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

В качестве эксперта Межевич входил в советскую делегацию под руководством Анатолия Собчака, а затем и российскую по урегулированию пограничных споров с Эстонией. По его словам, сложности в переговорах с эстонцами по отдельным участкам границы увеличивались постепенно, сначала после 2008 года, затем 2014, а после 2022 «все стало очень плохо».

Столь жесткую реакцию Борреля эксперт объяснил незнанием истории взаимоотношений двух стран.

«Этот вопрос требует узкой профессиональной компетенции. Я бы сам ничего не знал кроме общих фраз на эту тему, если бы не был в свое время экспертом государственной делегации на переговорах с Эстонией. Мы устанавливали техническую линию границы, которая потом попадает в текст договора о государственной границе, утверждается парламентами и подписывается с российской стороны президентом. Но договор так и не перешел из стадии технического», – напомнил собеседник.

В Эстонии неоднократно заявляли о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике часть земель в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, который формально не был денонсирован. Согласно документу, Эстонии отходят территории Ленинградской и Псковской областей. Россия же считает документ утратившим силу и ориентируются на решение от 1994 года об установлении границы в одностороннем порядке по линии времен существования РСФСР и ЭССР.

По словам Межевича, желание эстонской стороны «выдвинуть свои буи максимально, как они считали, на безопасную зону, в принципе понятно, но у нас ровно такое же желание убрать их». «Очевидно, что в силу изменения общеполитической ситуации мы закрывали на это глаза, а теперь приоткрыли. Но данная история с буями останется просто мелким пограничным инцидентом. Эти завывания эстонской стороны в значительной мере вызваны внутриполитической ситуацией в стране. Главу МВД Маргуса Цахкну готовят, по некоторым данным, на должность премьер-министра», – пояснил Межевич.