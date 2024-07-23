Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
Опрос: На Украине втрое выросла доля готовых на территориальные уступки граждан
Число украинцев, которые согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, за год выросло в три раза, следует из результатов опроса Киевского института социологических исследований.
В период с мая 2022 года по май 2023-го уступить территорию страны были готовы 8–10% украинцев, а 82–87% были против каких-либо уступок, отмечается в материале на сайте института, передает РИА «Новости».
Однако к концу прошлого года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам, выросла до 19%, в феврале этого года – до 26%, а в мае – до 32%, свидетельствуют результаты исследования.
Опрос проводился с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более 5%.
Ранее в ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта.