Опрос: На Украине втрое выросла доля готовых на территориальные уступки граждан

Tекст: Валерия Городецкая

В период с мая 2022 года по май 2023-го уступить территорию страны были готовы 8–10% украинцев, а 82–87% были против каких-либо уступок, отмечается в материале на сайте института, передает РИА «Новости».

Однако к концу прошлого года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам, выросла до 19%, в феврале этого года – до 26%, а в мае – до 32%, свидетельствуют результаты исследования.

Опрос проводился с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более 5%.

Ранее в ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта.