Депутат Вениславский признал отсутствие сроков демобилизации в законопроекте Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вениславский заявил, что обсуждения сроков службы в зоне боевых действий были лишь популистскими заявлениями, передает ТАСС. Он отметил, что заявления о конкретных сроках службы, таких как 12 или 36 месяцев на переднем крае, были предложены для того, чтобы понравиться военнослужащим. Однако эти предложения не были включены в окончательный законопроект по мобилизации, так как они представляли угрозу национальной безопасности страны.

Вениславский признал, что решение принять законопроект без указания сроков демобилизации было принято после обсуждений в закрытых режимах с главнокомандующим вооруженными силами, начальником генерального штаба и министром обороны. По его словам, нынешняя ситуация в стране делает выполнение рекомендаций по разработке закона о сроках службы крайне сложным. Он добавил, что требование внесения такого закона или законопроекта в нынешних условиях может стать шагом к потере украинской государственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военкомы на Украине провели массовую облаву во время концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, украинские призывники оставляют свои позиции под обстрелами, что ведет к значительным потерям среди новобранцев, а президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до середины ноября.