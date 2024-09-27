Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.0 комментариев
Украинские призывники оказались на фронте без подготовки
Financial Times: Украинских призывников отправляли на фронт без базового обучения
Украинские призывники, которых отправляют на фронт без должной подготовки и опыта обращения с оружием, массово оставляют свои позиции под обстрелами, что приводит к значительным потерям среди новобранцев в первые дни службы, пишут западные СМИ.
Украинские призывники отправляются на фронт без должной подготовки, и многие из них, попадая под обстрел, покидают свои позиции, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. По данным источников издания в ВСУ, новобранцы не имеют базовых навыков ведения боя и зачастую оказываются демотивированными. Неназванный командир из ВСУ рассказал изданию, что призывникам выставляют хорошие оценки за якобы пройденную подготовку, хотя на самом деле они не имеют опыта обращения с оружием и практически не стреляли из-за дефицита боеприпасов.
Другой командир подразделения, действующего под Донецком, утверждает, что новобранцы иногда «замирают» от страха и не решаются стрелять в противника. Издание отмечает, что часть офицеров возлагают вину на рекрутеров, которые не учитывают прошлое и способности новобранцев, записывая их всех в пехоту. По оценкам источников Financial Times, от 50% до 70% пополнения погибают или получают ранения в первые дни на фронте.
Ситуация осложняется тем, что в интернете активно распространяются видео, показывающие методы силовой мобилизации на Украине. На них видно, как представители военкоматов с применением силы отправляют мужчин мобилизационного возраста в неизвестном направлении. На фоне военного положения, введенного с 24 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, и выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
На прошлой неделе в Киеве начали рассылать повестки по почте, которые считаются врученными даже при отсутствии адресата по месту регистрации.
Между тем, на одном из крупнейших интернет-форумов выставлена на продажу база данных с личной информацией 678 тыс. украинских призывников.