Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
База данных украинских призывников появилась в продаже в интернете
В интернете в продаже появилась база данных 678 тыс. украинских призывников
На одном из крупнейших интернет-форумов выставлена на продажу база данных с личной информацией 678 тысяч украинских призывников, включая даты рождения и контактные данные.
На интернет-форуме неизвестный пользователь разместил объявление о продаже базы данных украинских призывников, передает РИА «Новости».
По словам продавца, база содержит 678 тыс. строк и включает информацию о молодежи от 18 до 25 лет, которая подлежит призыву. В списке указаны полные имена, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и информация о городском военкомате, к которому призывник относится.
Как сообщает корреспондент агентства, пользователь, выставивший на продажу эту информацию, зарегистрировался на сайте 23 сентября. За доступ к данным он требует три тысячи евро или предлагает обмен на что-либо, что может быть ему интересно.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.