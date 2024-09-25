Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
В Киеве начали рассылать повестки по почте
В Киеве начали рассылать повестки на мобилизацию по почте без участия военкоматов
В Киеве начали рассылать повестки по почте, которые считаются врученными, даже если адресат отсутствует по месту регистрации, и требуют явиться в военкомат, сообщает издание «Инсайдер».
Как говорится в сообщении, жители Киева начали получать по почте повестки для явки в военкомат, передает ТАСС.
Эти повестки считаются врученными, даже если адресат отсутствует по месту регистрации. На фотографиях, размещенных издания, видно, что повестки требуют явиться в военкомат для уточнения данных.
Первые повестки почтой получили жители Закарпатья, расположенного на западе Украины. Уточняется, что получателей таких повесток могут определять без участия военкоматов. Используется реестр военнообязанных, который власти активно призывали граждан пополнять своими данными.
Ранее на Украине указом президента Владимира Зеленского возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.
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