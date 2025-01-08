В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.4 комментария
В Киеве прошел митинг родных военных с требованием демобилизации
Родственники украинских военных провели акцию у Генштаба и Рады в Киеве
В Киеве прошел митинг родственников украинских военных, требующих установить четкие сроки службы и обеспечить демобилизацию, начавшийся у здания Генштаба и продолжившийся у Верховной рады.
Несколько десятков родственников военнослужащих ВСУ устроили акцию протеста в Киеве, сообщает ТАСС. Они требовали установить четкие сроки службы в армии и обеспечить процесс демобилизации. Протест начался у здания Генштаба ВСУ, где участники держали плакаты с лозунгами о правах военных.
К пикетчикам вышел представитель Центрального управления военного сотрудничества Генштаба Станислав Бойчук. Он заявил: «Закон о демобилизации пока приниматься не будет, потому что на фронте не хватает людей».
Вместо этого бойцам на передовой предложат 90 дней отпуска. Бойчук отметил, что планируется внести изменения в законодательство, но сроков не привел.
Позднее протестующие отправились к зданию Верховной рады, где перекрыли дорогу в правительственном квартале. Демонстранты скандировали лозунги, требуя принятия закона о демобилизации и подчеркивая, что армия не должна быть рабством.
Верховная рада сегодня вызвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для обсуждения закона о демобилизации, что добавило актуальности акции протеста.