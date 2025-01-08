В Киеве прошел митинг родных военных с требованием демобилизации

Родственники украинских военных провели акцию у Генштаба и Рады в Киеве

Tекст: Елизавета Шишкова

Несколько десятков родственников военнослужащих ВСУ устроили акцию протеста в Киеве, сообщает ТАСС. Они требовали установить четкие сроки службы в армии и обеспечить процесс демобилизации. Протест начался у здания Генштаба ВСУ, где участники держали плакаты с лозунгами о правах военных.

К пикетчикам вышел представитель Центрального управления военного сотрудничества Генштаба Станислав Бойчук. Он заявил: «Закон о демобилизации пока приниматься не будет, потому что на фронте не хватает людей».

Вместо этого бойцам на передовой предложат 90 дней отпуска. Бойчук отметил, что планируется внести изменения в законодательство, но сроков не привел.

Позднее протестующие отправились к зданию Верховной рады, где перекрыли дорогу в правительственном квартале. Демонстранты скандировали лозунги, требуя принятия закона о демобилизации и подчеркивая, что армия не должна быть рабством.

Верховная рада сегодня вызвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для обсуждения закона о демобилизации, что добавило актуальности акции протеста.