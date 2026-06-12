Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Алиев поздравил Путина и россиян с Днем России
Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с Днем России
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев передал искренние пожелания гражданам России по случаю национального праздника, высоко оценив дух стратегического партнерства и прочные традиции добрососедства.
Президент Азербайджана официально обратился к российскому лидеру по случаю праздника, передает РИА «Новости».
«Алиев поздравил российского коллегу и всех россиян с государственным праздником – Днём России. В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения», – заявили в пресс-службе.
Политик подчеркнул активное развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. Дополнительно он указал на важность расширения межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.
Глава республики выразил уверенность в том, что совместные усилия продолжат способствовать укреплению двусторонних отношений. Взаимодействие государств будет и дальше развиваться в духе стратегического партнерства и надежного союзничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Ильхам Алиев также поздравил Владимира Путина с этим государственным праздником.
В конце мая президент России направил главе Азербайджана телеграмму по случаю Дня независимости республики.
Весной российский лидер отметил прочный фундамент общего исторического прошлого двух стран.