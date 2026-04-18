Тренер Елена Буянова сообщила об улучшении состояния Татьяны Тарасовой

Tекст: Мария Иванова

Состояние попавшей в больницу Татьяны Тарасовой улучшилось, сообщила тренер по фигурному катанию Елена Буянова, передает РИА «Новости.»

Накануне стало известно, что 79-летняя Тарасова оказалась в реанимации, однако критический момент миновал. В Федерации фигурного катания на коньках России пояснили, что она поправляется после сильной простуды.

Племянник тренера Алексей Тарасов отметил, что выписка из медицинского учреждения может состояться уже на следующей неделе.

«Татьяна Анатольевна очень тронута человечностью по отношению к ней со стороны многих людей. Мы зачитывали ей комментарии поддержки в прессе, и она была даже смущена таким масштабом внимания к ней. Она очень благодарна врачам реанимации и медсестрам, а также нашей федерации фигурного катания, Первому каналу, которые очень поддержали ее в этот трудный момент. И спасибо всем людям, которые переживали за нее. Сейчас она чувствует себя лучше, пока есть слабость, но она уже сидит и спокойно разговаривает. Речь идет о скорой выписке», – заявила Буянова.

Племянник Алексей Тарасов объяснил госпитализацию последствиями острой респираторной вирусной инфекции.