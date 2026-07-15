Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Сальдо: Женщина погибла при ударе ВСУ в Херсонской области
В результате артиллерийских ударов украинских формирований по Херсонской области погибла 7-70-летняя женщина, еще несколько мирных граждан получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Очередной жертвой обстрелов стала жительница города Алешки, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в ходе регулярных ударов по населенным пунктам.
ВСУ ударили по городу Алешки, указал Сальдо в Max.
Также пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при обстреле Херсонской области погиб пожилой мужчина. В мае жертвами украинских артиллерийских ударов в Алешках стали два мирных жителя. В марте из-за возгорания дома после атаки ВСУ скончалась местная жительница.