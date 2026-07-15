Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения БПЛА дальнего действия.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 558 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 724 беспилотника, 666 ЗРК, 30 163 танка и других бронемашин, 1 758 боевых машин РСЗО, 35 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 525 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в среду российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры. Позднее Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска.

А накануне Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе.