Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.11 комментариев
Президента Польши допросили по делу об использовании служебной квартиры в личных целях
Навроцкого допросили по делу об использовании служебной квартиры для личных нужд
Польского лидера Кароля Навроцкого допросили по делу о незаконном использовании служебной квартиры в Музее Второй мировой войны во время его руководства учреждением.
Президента Польши Кароля Навроцкого допросили в прокуратуре Гданьска в качестве свидетеля. Допрос связан с возможным безвозмездным предоставлением ему в пользование апартаментов в Музее Второй мировой войны, когда он занимал должность директора этого учреждения, передает ТАСС.
«Президент Кароль Навроцкий был допрошен в качестве свидетеля в своем кабинете в Варшаве, куда специально для этого приехала прокурор из Гданьска», – сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душиньский.
В феврале 2026 года прокуратура инициировала расследование по делу о превышении должностных полномочий. Поводом стало предоставление Навроцкому в безвозмездное пользование служебной квартиры в Музее Второй мировой войны в Гданьске в 2020 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Варшавы задержала вооруженного мужчину у президентского дворца.
Ранее Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. До этого сообщалось, что уровень доверия к польскому лидеру достиг рекордных 54,8 %.