Президента Польши допросили по делу об использовании служебной квартиры в личных целях

Навроцкого допросили по делу об использовании служебной квартиры для личных нужд

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президента Польши Кароля Навроцкого допросили в прокуратуре Гданьска в качестве свидетеля. Допрос связан с возможным безвозмездным предоставлением ему в пользование апартаментов в Музее Второй мировой войны, когда он занимал должность директора этого учреждения, передает ТАСС.

«Президент Кароль Навроцкий был допрошен в качестве свидетеля в своем кабинете в Варшаве, куда специально для этого приехала прокурор из Гданьска», – сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душиньский.

В феврале 2026 года прокуратура инициировала расследование по делу о превышении должностных полномочий. Поводом стало предоставление Навроцкому в безвозмездное пользование служебной квартиры в Музее Второй мировой войны в Гданьске в 2020 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Варшавы задержала вооруженного мужчину у президентского дворца.

Ранее Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. До этого сообщалось, что уровень доверия к польскому лидеру достиг рекордных 54,8 %.