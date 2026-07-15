Президента Польши допросили по делу об использовании служебной квартиры в личных целях

  • Новость часаГлава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
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    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС прекратил предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    МВД заявило об отмене штрафов водителям за стоянку в очередях на АЗС
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 16:12 • Новости дня

    Президента Польши допросили по делу об использовании служебной квартиры в личных целях

    Навроцкого допросили по делу об использовании служебной квартиры для личных нужд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польского лидера Кароля Навроцкого допросили по делу о незаконном использовании служебной квартиры в Музее Второй мировой войны во время его руководства учреждением.

    Президента Польши Кароля Навроцкого допросили в прокуратуре Гданьска в качестве свидетеля. Допрос связан с возможным безвозмездным предоставлением ему в пользование апартаментов в Музее Второй мировой войны, когда он занимал должность директора этого учреждения, передает ТАСС.

    «Президент Кароль Навроцкий был допрошен в качестве свидетеля в своем кабинете в Варшаве, куда специально для этого приехала прокурор из Гданьска», – сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душиньский.

    В феврале 2026 года прокуратура инициировала расследование по делу о превышении должностных полномочий. Поводом стало предоставление Навроцкому в безвозмездное пользование служебной квартиры в Музее Второй мировой войны в Гданьске в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Варшавы задержала вооруженного мужчину у президентского дворца.

    Ранее Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. До этого сообщалось, что уровень доверия к польскому лидеру достиг рекордных 54,8 %.

    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    14 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначенный глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что отказ от принятия новых членов приведет к краху объединения.

    «Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз… не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой», – заявил дипломат, передает «Sputnik Литва».

    Будрис также подверг критике действующий принцип единогласия при принятии решений в ЕС. В качестве примера он привел действия правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Этот кабинет министров ранее блокировал инициативы по поддержке Киева и антироссийские санкции.

    Министр полагает, что Европа должна стать глобальным геополитическим субъектом. Для подобной внутренней встряски, по его мнению, необходимо резкое расширение союза. Будрис напомнил, что сегодня открывается шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии, чего не происходило с 2002 года.

    При этом глава литовского ведомства констатировал, что текущие темпы интеграции оставляют желать лучшего. Он выразил надежду увидеть реальные результаты расширения хотя бы к 2030 году.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии выступило против форсированного принятия Украины в состав Евросоюза. МИД ФРГ весной предложил отказаться от принципа единогласия при голосовании в объединении.

    Сам Кястутис Будрис в мае призвал атаковать российский Калининград силами НАТО ради демонстрации решимости.

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    15 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    @ Jorge Castellanos/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    С весны 2027 года европейские государства начнут требовать от новых переселенцев документальное подтверждение выполнения воинского долга для предоставления убежища, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Ограничения коснутся исключительно новых заявителей и не затронут граждан, уже получивших соответствующий статус. Для оформления документов мужчинам придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы, передает РИА «Новости».

    «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – отмечается в официальном документе.

    Одновременно европейские власти продлили само действие механизма поддержки беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Глава ирландского Минюста Джим О'Каллаган пояснил, что такое решение призвано обеспечить предсказуемость для всех покинувших страну людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны запланировали отказывать в предоставлении временной защиты украинцам без справки об освобождении от военной службы.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил данную меру острой нехваткой бойцов на передовой.

    Чуть ранее Европейская комиссия выступила с инициативой продления механизма приема вынужденных переселенцев до марта 2028 года.

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    14 июля 2026, 17:21 • Новости дня
    Посол отверг обвинения Финляндии во «вредоносной деятельности» России в киберпространстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 14 июля был приглашен в министерство иностранных дел Финляндии, где финская сторона предъявила российской стороне обвинения в якобы осуществлении «вредоносной деятельности в киберпространстве».

    Как отметили в посольстве России в Финляндии, в Хельсинки вслед за рядом других западных государств выступили с обвинениями России в кибератаках, однако не представили каких-либо доказательств в их подтверждение. По данным российской стороны, в ходе беседы финские дипломаты также не смогли ответить на вопросы, касающиеся фактической базы озвученных обвинений.

    Российский посол, как сообщили в дипмиссии, обратил внимание собеседников на то, что подобные заявления со стороны Хельсинки звучат не впервые. Он напомнил, что распространявшиеся в последние годы утверждения о «российском гибридном влиянии», по оценке Москвы, «ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения».

    В российском посольстве также заявили, что считают озвученные финской стороной обвинения необоснованными. В дипмиссии подчеркнули, что «озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о «российской угрозе» в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией».

    Ранее финская полиция не обнаружила признаков гибридного вмешательства Москвы. Посол России Павел Кузнецов указал Хельсинки на отсутствие доказательств диверсий на балтийской инфраструктуре.

    Дипломат также обвинил местные власти в целенаправленном разжигании военной истерии.

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    15 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев, где планирует представить новые инициативы по интеграции военных индустрий Европейского союза и Украины.

    «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».

    Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.

    В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.

    В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.

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    15 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

    «Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

    По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

    Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.

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    14 июля 2026, 17:52 • Новости дня
    Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине

    Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ближайшее окружение премьер-министра Италии сомневается в целесообразности частых европейских саммитов по Украине, подозревая в них личный политический интерес французского лидера, пишут местные СМИ.

    Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони выражает сомнения относительно того, приносят ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине реальную пользу Киеву. В Риме полагают, что эти мероприятия в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    В понедельник Макрон заявил, что «коалиция желающих» приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Отсутствие Мелони на встрече «коалиции» в Париже итальянская пресса объясняет тем, что в ее ближайшем окружении задаются вопросом о целесообразности таких частых саммитов.

    Сама итальянский премьер объяснила отказ участвовать в очередной встрече тем, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий. На фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать активность на международной арене, тогда как Мелони предпочитает сосредоточиться на внутренних приоритетах Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года, резюмирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии к «коалиции желающих». А польский премьер Дональд Туск анонсировал проведение первых совместных военных учений этой группы.

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    14 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии

    Латвия захотела запретить импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг, одежды, игрушек и других товаров российского и белорусского производства для укрепления национальной безопасности.

    Кабинет министров Латвии поддержал проект закона, разработанный министерством иностранных дел, который предусматривает запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии. Ограничения коснутся книг, газет, видеоигр, спортивных принадлежностей, игрушек, а также одежды и обуви, сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.

    Запрет будет действовать как на прямые поставки, так и на ввоз продукции через третьи страны. При этом транзит указанных товаров через латвийскую территорию в другие государства Европейского союза ограничиваться не будет.

    В МИД Латвии подчеркнули, что главная задача нововведения – укрепление национальной безопасности. Кроме того, законопроект призван дополнить действующие санкции Евросоюза против Москвы и Минска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. Местные политики назвали подобную инициативу выстрелом в голову.

    Ранее власти республики утвердили перечень запрещенной к ввозу российско-белорусской сельскохозяйственной продукции.

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    14 июля 2026, 20:27 • Новости дня
    Постпредство России уличило ЕС в необоснованных обвинениях из-за киберугроз

    Постпредство России отвергло обвинения ЕС во вредоносной кибердеятельности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные дипломаты жестко отреагировали на принятые Брюсселем санкции, указав на уклонение европейских властей от конструктивного диалога в цифровой сфере.

    Постпредство РФ уличило Евросоюз в публичных необоснованных обвинениях в адрес России. Позиция Москвы была официально доведена до дипломатической службы ЕС, передает ТАСС.

    Комментируя введенные в понедельник ограничения, в российской миссии заявили: «Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности».

    Представители ведомства также напомнили о роли Москвы в разработке профильной конвенции ООН, принятой в декабре 2024 года. Дипломаты подчеркнули, что государство всегда последовательно выступало исключительно за мирное использование виртуального пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из-за обвинений в кибератаках. Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала вызов представителя России при ЕС для проведения беседы. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин в ответ на демарш назвал претензии Брюсселя абсолютно безосновательными.

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    15 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

    Захарова сравнила коалицию желающих с озверевшим обществом из Содома и Гоморры

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала западную «коалицию желающих» по Украине, обвинив участников объединения в расчеловечивании и агрессивной одержимости собственными страстями.

    Мария Захарова назвала западную «коалицию желающих» по Украине по степени озверения и расчеловечивания аналогом библейских Содома и Гоморры, передает радио Sputnik.

    «Диковатое название – «коалиция желающих». Желающих чего? Что же мне это напоминает? Мне это напоминает Содом и Гоморру. Содом и Гоморра – это расчеловечивание, жители города буквально озверели», – отметила Захарова.

    Дипломат пояснила, что под «коалицией желающих» видит обезумевшее, агрессивно настроенное сообщество, которое ставит собственные страстные устремления превыше всего и тем самым воспроизводит ветхозаветный сюжет. По ее словам, это не стремление к миру и безопасности, а культ самого желания, вытеснивший цели прекращения боевых действий и достижения благополучия.

    Захарова напомнила библейский фрагмент, где жители греховных городов, сохраняя человеческий облик, фактически утратили человеческое начало и превратились в «озверевшую толпу». Она подчеркнула, что в сюжете Содома и Гоморры каждый пришедший воспринимался как потенциальная жертва, над которой толпа стремилась совершить насилие, и увидела в этом прямую параллель с нынешней ситуацией.

    По словам представителя МИД, и древняя история, и происходящее сегодня говорят об обезумевших сообществах, видящих в каждом новом человеке лишь объект для жертвы. При этом Захарова подчеркнула, что на протяжении последних 25 лет Россия, по ее оценке, была открыта для диалога, не демонстрировала скрытой враждебности и не подавала поводов считать, что за словами Москвы стоит «камень в кулаке», однако страстное стремление оппонентов реализовать свою внутреннюю стихию, по ее мнению, взяло верх.

    Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих» по Украине с участием французских и британских войск в Польше в сентябре.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Украина сможет направить 6 млрд евро из нового европейского кредита на закупку китайских комплектующих для беспилотников из-за дефицита производственных мощностей в ЕС.

    Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 млрд евро из ранее одобренного пакета военной помощи на закупку комплектующих для БПЛА в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    «Киев добился разрешения использовать часть транша в размере 6 млрд евро для закупки в Китае компонентов для беспилотников», – говорится в публикации.

    Западные журналисты уточняют, что эти средства станут первым траншем в рамках кредитной программы поддержки, которая предусматривает выделение 60 млрд евро на вооружения. Мера является вынужденной из-за неспособности европейских стран производить нужный объем деталей самостоятельно.

    Общий согласованный кредит Киеву на 90 млрд евро разделен на две части: 30 млрд направят на макрофинансовую помощь для бюджетных нужд, а 60 млрд – на военные расходы и оборонную промышленность. В июне Совет ЕС сообщал о получении Украиной первого транша бюджетной помощи в 3,2 млрд евро.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что ЕС исключил средства на финансирование производства БПЛА из первого платежа. По данным источников, это было связано с трудностями еврочиновников в контроле за расходованием средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза отложило передачу Киеву средств на приобретение дронов из-за проблем с контролем.

    В конце июня Брюссель выделил на закупку передовых беспилотников первый транш в размере 3,9 млрд евро. Позже Европейский союз запланировал разрешить Украине покупку британских вооружений за счет оборонного кредита.

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    15 июля 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 639 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,4% – до 639 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали заметный рост, достигнув отметки почти в 640 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах увеличилась на 2,4%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 639,7 доллара, а к утру показатель составил 639,8 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на отметке 624,6 доллара.

    Повышение газовых котировок в Европе началось в начале марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за период конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара. Такой скачок произошел после того, как Катар, ведущий мировой производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы производства.

    В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле последовало снижение на 14%, в мае стоимость вновь выросла на 5%, а в июне опустилась на 6%. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 550 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июня котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов.

    В середине июня биржевые цены на голубое топливо преодолели психологический рубеж в 600 долларов.

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    15 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    Politico: Реформа охоты спровоцировала конфликт Рима с Брюсселем

    Politico: Реформа правил охоты в Италии вызвала недовольство Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива правительства Италии наделить охотников статусом «биорегуляторов» спровоцировала острые политические споры внутри страны и рискует обернуться серьезным конфликтом с Еврокомиссией.

    Правительство Джорджи Мелони планирует провести крупнейшую за три десятилетия реформу законов об охоте, пишет издание Politico.

    Законопроект расширяет права охотников, увеличивая площади угодий, продлевая сезоны и расширяя список разрешенных для добычи видов. Наиболее спорным пунктом стало переопределение охотников как «биорегуляторов», помогающих защищать биоразнообразие.

    Инициатива уже одобрена Сенатом и рассматривается сельскохозяйственным комитетом парламента. Однако в декабре прошлого года Еврокомиссия направила Риму официальное письмо с предупреждением о возможном нарушении директивы ЕС по птицам. Еврокомиссия внимательно следит за прохождением законопроекта.

    «Мы сочли необходимым пересмотреть законодательство, которому более 30 лет, и адаптировать его к экологическому и охотничьему контексту, который значительно изменился», – заявил глава сельскохозяйственного комитета Сената Лука Де Карло, отвергнув обвинения в политической подоплеке.

    Охотники составляют менее 1% населения Италии, а около 80% итальянцев считают охоту опасной или неэтичной. Тем не менее правительство продвигает реформу на фоне растущей конкуренции на правом фланге. Новое националистическое движение отставного генерала Роберто Ванначчи активно привлекает консервативных избирателей, что вынуждает партию Мелони реагировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони жестко раскритиковала бюрократическую конфигурацию Евросоюза.

    Весной глава итальянского правительства потерпела серьезное поражение на референдуме по судебной реформе. Вскоре после этого на политической арене страны появилась новая сильная соперница для действующего премьера.

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