Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.11 комментариев
Мерц признал наличие пробелов в обороне Германии
Фридрих Мерц выразил обеспокоенность состоянием национальной безопасности Германии, заявив, что страна «еще не находится там, где должна бы находиться». Канцлер отметил, что ФРГ продолжает наращивать оборонный потенциал.
Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил тревогу по поводу состояния национальной безопасности. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что страна активно пытается устранить пробелы в военной сфере, передает ТАСС.
«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день», – отметил политик.
Канцлер добавил, что государство сейчас находится в промежуточном состоянии между миром и войной. При этом он подчеркнул небывалые темпы восстановления обороноспособности. Ранее политик неоднократно указывал на планы превратить Бундесвер в самую мощную конвенциональную армию Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Берлин договорился с Вашингтоном о размещении американских крылатых ракет Tomahawk на территории ФРГ.
До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус признал серьезные трудности с комплектованием литовской бригады бундесвера. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Фридриха Мерца в практической подготовке страны к войне.