MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским Су-57

Tекст: Тимур Шайдуллин

Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

«Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.