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Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.
Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.
В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.
В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.
«Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.
Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.