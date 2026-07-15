  • Новость часаЗахарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье
    Дроны «Ланцет» уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Захарова провела параллель между «коалицией желающих» и армией Наполеона
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Бывший глава МИД Венгрии Сийярто перешел на работу в китайский автопром
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

    Комментарии (12)
    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

    Комментарии (25)
    15 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили цеха с БПЛА в порту Одессы и сухогрузы в Черноморске

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в порту Черноморска, а также в Днепро-Бугском морском торговом порту уничтожены сухогрузы и контейнеровоз, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило о продолжении групповых ударов по военной инфраструктуре на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами.

    В морском торговом порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта выведены из строя два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В морском торговом порту Черноморска в Одесской области, как уточнило Минобороны, поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. В Днепро-Бугском морском торговом порту Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, также задействованные в поставках грузов для ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с топливом и судов.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах украинской армии, с основной целью в виде государственного морского торгового порта Южный в Одесской области.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и несколько судов, доставлявших грузы для ВСУ.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Вучич прибыл в Киев

    Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с Владимиром Зеленским.

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.

    «Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», – рассказал политик в соцсетях.

    В рамках визита сербский лидер планирует принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Мероприятие проходит в Киеве 15 июля.

    Накануне визита президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.

    В прошлом году сербский лидер впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию для участия в аналогичном саммите.

    На том мероприятии в Одессе Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию.

    Комментарии (14)
    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресечена попытка диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе, задержан подозреваемый с самодельным взрывным устройством, сообщили в ФСБ.

    Боевик являлся российским гражданином, он планировал теракт по заданию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он намеревался подорвать нефтезавод в Нягани.

    Мужчину задержали рядом с тайником при попытке скрыться. У него изъяли взрывчатку иностранного производства весом 1,5 кг, детонатор, таймер и телефоны с перепиской.

    Инструкции по совершению подрыва подозреваемый получал через мессенджеры, куда также передавал данные об объектах ТЭК региона.

    Следователи ФСБ возбудили уголовное дело. Фигуранту вменяют незаконный оборот взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента на объекте магистрального нефтепровода в Тюменской области.

    В начале июля суд в Краснодаре арестовал готовившего убийство высокопоставленного российского военного пособника СБУ.

    Несколькими днями позже спецслужба предотвратила теракт Главного управления разведки Украины на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.

    Комментарии (10)
    15 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни

    Польша потребовала от Киева исторической правды и извинений за Волынскую резню

    Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил условия для выстраивания дальнейшего диалога с Киевом.

    Глава ведомства подчеркнул важность решения исторических разногласий между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Политик призвал соседей обратить внимание на события времен Волынской резни. «Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», – заявил Косиняк-Камыш.

    Напомним, 11 июля глава польского оборонного ведомства посетил Волынскую область для участия в памятных мероприятиях.

    Месяцем ранее министр пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа уважать память жертв геноцида.

    В прошлом году политик назвал масштабную эксгумацию убитых поляков обязательным условием для вступления Украины в Евросоюз.

    Комментарии (4)
    15 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дизайн новой купюры номиналом 2000 гривен будет скорректирован после критики использования шрифта, созданного российским специалистом.

    Национальный банк Украины принял решение изменить шрифт на новых банкнотах номиналом 2000 гривен, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

    «В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером.<…> Надпись номинала будет изменена», – написал руководитель ведомства в соцсетях.

    Пышный отметил, что юридических нарушений при использовании шрифта нет. Однако регулятор решил скорректировать дизайн купюры из-за ассоциации с Россией. Введение банкноты высшего номинала было обусловлено инфляционными процессами в стране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о замене названия украинских монет с копеек на шаги.

    Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение модифицированные купюры с бандеровским лозунгом на обороте. До этого депутаты городского совета Кропивницкого проголосовали за полный отказ от трансляции русскоязычной музыки в развлекательных заведениях.

    Комментарии (4)
    15 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    @ Jorge Castellanos/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    С весны 2027 года европейские государства начнут требовать от новых переселенцев документальное подтверждение выполнения воинского долга для предоставления убежища, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Ограничения коснутся исключительно новых заявителей и не затронут граждан, уже получивших соответствующий статус. Для оформления документов мужчинам придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы, передает РИА «Новости».

    «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – отмечается в официальном документе.

    Одновременно европейские власти продлили само действие механизма поддержки беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Глава ирландского Минюста Джим О'Каллаган пояснил, что такое решение призвано обеспечить предсказуемость для всех покинувших страну людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны запланировали отказывать в предоставлении временной защиты украинцам без справки об освобождении от военной службы.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил данную меру острой нехваткой бойцов на передовой.

    Чуть ранее Европейская комиссия выступила с инициативой продления механизма приема вынужденных переселенцев до марта 2028 года.

    Комментарии (8)
    15 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска

    Эксперт Анпилогов: Новые удары по украинским портам снижают способность Киева бить вглубь России

    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска
    @ Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по украинским портам важны не только для истощения логистического маршрута, но и для урона ВПК противника. Киев использует мощности станочного парка портовых заводов для сборки беспилотников и ремонта военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    «Россия регулярно бьет по портовой инфраструктуре противника, чтобы истощить логистические цепочки ВСУ. Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Другими словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы и контейнеровозы. «Само судно стоит в разы дороже, чем фрахт», – указал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что значимость российских ударов повышается параллельно с наращиванием Западом усилий по созданию в Болгарии и Румынии морского центра. «Вероятно, сухогрузы и контейнеровозы, пораженные в Одессе, Черноморске и Николаеве, могли прийти из румынской Констанцы, а также болгарских Варны и Бургаса», – допустил эксперт.

    «Как бы то ни было, истощение логистических цепочек черноморских поставок существенно сокращает не только военные возможности ВСУ непосредственно на фронте, но и снижает их способности бить вглубь территории России», – заметил собеседник.

    «Более того, затопление судов в порту делает невозможным для других кораблей работу у причальной стенки, а вынос портовых кранов не позволяет проводить манипуляции более чем на 80 метров. Поражение судов, которые на первый взгляд кажутся гражданскими, необходимо еще и потому, что на деле ВСУ используют их для запуска безэкипажных катеров и совершения терактов против России», – уточнил спикер.

    Атакованные Россией объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве также имеют важное значение из-за располагающейся там инфраструктуры. «Порты – это готовые площадки для организации военных производств с развитым станочным парком, подведенным электричеством, подъездными путями, другими коммуникациями. А фактическое нахождение в черте города, по задумке Киева, должно обеспечивать их прикрытие гражданскими объектами», – продолжил Анпилогов.

    Он напомнил, что в трех атакованных портах со времен СССР работали Ильичевский и Одесский судоремонтные заводы, Николаевский судостроительный завод «Океан», завод имени 61 Коммунара. «При этом мощности одесского порта использовались для узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Этот беспилотник дальностью около 800 км используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам в европейской части России», – заметил собеседник.

    Системность атак на черноморские порты объясняется также точечной работой российских сил. «У нас нет задачи полностью уничтожить всю инфраструктуру. К тому же причалы не так просто вывести из строя – это фундаментально крепкие конструкции. Россия использует не дорогие ракеты, вроде «Искандера», а БПЛА «Герань», делая ставку на массовость. После каждой атаки военное руководство оценивает нанесенный урон и планирует следующие удары», – объяснил эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило в своем канале в Max о групповых ударах высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по черноморским портам Украины. Так, в Одессе были поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

    В Черноморске, а также в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области были атакованы контейнеровозы и сухогрузы, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что удары по портам должны стать частью изоляции Украины, и рассказывала, как Киев сделал FPV-дроны главным оружием террора.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

    Комментарии (5)
    15 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

    «Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

    По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

    Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.

    Комментарии (2)
    Главное
    Жители Киева сообщили о пожарах на складах и густом дыме над городом
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО
    «Ростех» показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС
    Минцифры предложило схему возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников
    Умер известный петербургский художник-монументалист Анатолий Заславский
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12

    Украина терроризирует мировой рынок пшеницы

    Поставки одного из главных несырьевых экспортных товаров России в июле могут сократиться сразу на 20%. Речь идет о пшенице. Основная причина – террористическая угроза. России пришлось закрыть порты в Азовском море из-за ударов украинских дронов. Что будет с экспортом и ценами на пшеницу, если ситуация затянется, и как действия Украины влияют на мировой рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России

    После освобождения российскими военными Константиновки страны ЕС начали активнее требовать остановки боевых действий на Украине по текущей линии соприкосновения. Военные аналитики считают, что стремление Европы добиться скорейшей фиксации текущей линии боевых действий связано не только со сложившейся в пользу России реальностью на поле боя, но и с потерей важного плацдарма, который мог бы использоваться НАТО для угрозы Югу России. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском

    После освобождения Константиновки российские войска начали развивать наступление к следующему ключевому узлу Славянско-Краматорской агломерации – Дружковке. Сейчас штурмовые подразделения действуют в районе Алексеево-Дружковки и продвигаются по трассе к городу, который ВСУ заранее подготовили к обороне. Эксперты отмечают: контроль над Дружковкой может открыть российским войскам путь к дальнейшему разрушению оборонительной системы противника в Донбассе. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье

    «Скоро... мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов». Такими словами жители Латвии комментируют нарастающий экономический упадок страны. Как выглядит финансовый и производственный кризис в Прибалтике, какое отношение к нему имеет страх перед «российской агрессией» – и почему Украина только способствует разорению своих прибалтийских союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации