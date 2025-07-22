А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
Анонсировано выступление более 600 артистов на джазовом фестивале в Петербурге
В Петербурге стартовало масштабное джазовое событие, где более 600 артистов представят концерты и образовательные программы на шести городских площадках.
Открытие второго Петербургского международного джазового фестиваля пройдет в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. В рамках церемонии зрителям покажут знаменитую детскую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк» в джазовой обработке в исполнении Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Главную драматическую роль исполнил актер Виктор Добронравов.
«Выступая с оркестром Игоря Михайловича Бутмана, на этот раз мне не приходится петь. В спектакле «Петя и Волк», сделанном в джазовой обработке, я читаю текст автора. А не пою», – заявил Добронравов.
В этом году фестиваль продлится до 27 июля, концерты пройдут на шести городских локациях. Главная сцена разместилась в Юсуповском саду, где выступят Полина Гагарина со специальной программой, квартет Игоря Бутмана, Uma2rman, Zap Mama из Бельгии, Queentet Сергея Мазаева и другие артисты.
Также фестивальная программа включает бесплатные концерты на открытых площадках, образовательный лекторий, конкурс джазовых композиторов и вручение премии. Организаторы ожидают, что программа фестиваля будет еще более насыщенной, чем в прошлом году.