Россиянам пригрозили штрафами за неправильную обработку дачных участков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Балдина рассказала, что за неправильную обработку дачных и садовых участков от вредителей россиянам может грозить штраф до 20 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости». Она добавила, что основными нарушениями считаются неправильное использование пестицидов и агрохимикатов, а также несоблюдение санитарных и экологических норм.

Балдина отметила, что на личных участках запрещено применять пестициды, предназначенные для профессионального использования в дезинсекции или сельском хозяйстве. Проверить легальность используемых средств можно на сайте Минсельхоза в государственном каталоге, где разрешённые для частного хозяйства препараты отмечены буквой «Л».

Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами составляет от одной до двух тыс. рублей согласно статье 8.3 КоАП РФ. Если обработка проводится рядом с источниками питьевой воды, такими как колодцы и скважины, штраф увеличивается до 3–20 тыс. рублей (пункт 4 статьи 8.42 КоАП РФ). Также нарушение санитарных требований по дозировке и срокам обработки может быть квалифицировано как порча земли и повлечь штраф от 3 до 5 тыс. рублей (пункт 2 статьи 8.6 КоАП РФ).

Юрист напомнила, что при нанесении ущерба здоровью или имуществу соседей виновный обязан возместить ущерб. Кроме того, при обработке пестицидами существует риск для животных, включая пчел, поэтому перед началом работ рекомендуется предупредить соседей-пчеловодов. По словам Балдиной, причинение вреда здоровью животных может быть расценено как ущерб имуществу, а при наличии умысла – как жестокое обращение с животными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года обязанность по борьбе с опасными инвазивными растениями распространится на всех владельцев дачных участков.

За отказ от уничтожения перекинувшегося на чужую территорию борщевика нарушителям грозит взыскание в размере до 50 тыс. рублей.

Неправильная установка мангала или неубранная сухая трава повлекут административное наказание на сумму до 20 тысяч рублей.