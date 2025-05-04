Юрист рассказал о штрафах за нарушения на дачном участке

Tекст: Ольга Иванова

Юрист Илья Русяев объяснил основные правила для владельцев дачных участков, передает RT. Он отметил, что неубранная сухая трава или мусор, особенно в засушливый сезон, увеличивают риск пожаров и являются частой причиной штрафов. Мангал, установленный ближе пяти метров к постройке, также может привести к административному наказанию. Размер штрафа за нарушение правил обращения с открытым огнем составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме – до двадцати тысяч рублей.

Русяев также напомнил о запрете на выращивание определенных растений – таких как некоторые виды кактусов, вьюнки и шалфей предсказателей. По его словам, «вырастить такую “экзотику” случайно – и вдруг оказаться фигурантом уголовного дела? Реально». За выращивание запрещенных растений в крупном размере предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей или обязательные работы, а в особо крупном – лишение свободы до восьми лет.

Юрист добавил, что беседки, бани и сараи требуют регистрации в кадастре, иначе их нельзя использовать официально. Водоносные скважины глубже пяти метров или для нужд, не связанных с личным пользованием, должны быть лицензированы, а самостоятельное бурение артезианских скважин запрещено – за это выписывают штрафы и требуют ликвидировать водозабор.

Еще одним обязательным требованием Русяев назвал соблюдение закона о тишине. В Московской области, например, шуметь нельзя с 21.00 до 08.00 в будни, с 22.00 до 10.00 в выходные и с 13.00 до 15.00 ежедневно, за это грозит штраф до трех тысяч рублей. При этом порядок отличается в разных регионах, и важно сверяться с местным законодательством.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие виды цветов, грибов и других растений категорически запрещено выращивать на дачных участках, а также почему это так важно.