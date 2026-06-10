После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
СК: Хабаровские браконьеры наловили камчатского краба на 1 млрд рублей
Следователи заподозрили шестерых жителей Хабаровского края в организации преступного сообщества, по версии следствия, они с января 2023 по март 2026 года тайно добывали синего и камчатского краба, оформляя фиктивные документы для продажи улова, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тыс. килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более 1 млрд рублей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже арестовали их суда, счета и имущество на сумму свыше 450 млн рублей. Один из фигурантов объявлен в розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, арбитражный суд Приморского края обязал дальневосточного «крабового короля» Олега Кана выплатить государству почти 359 млрд рублей за незаконный вылов морепродуктов.