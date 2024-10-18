В Кремле наградили победителей конкурса «Семья года»

В Государственном Кремлевском дворце наградили победителей конкурса «Семья года»

В конкурсе приняли участие более 11 тыс. семей, из которых 88 стали победителями в различных номинациях. Среди них «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди победителей – семья Степиных из Сургута, воспитавшие пять детей и имеющие 400-летний стаж работы в железнодорожной сфере. В номинации «Многодетная семья» награды получили семья Ляпченковых из Брянска с 10 детьми и семья Васиных из Донецкой народной республики, старший сын которых награжден орденом Мужества.

В категории «Молодая семья» отметили семьи ветеранов СВО – Измаиловых из Ставропольского края и Андреевых из Волгоградской области. Также среди победителей – творческая семья Путюниных из Нижегородской области.

В номинации «Сельская семья» победила семья Васильевых из Херсонской области и семья Фуглева из Крыма. В категории «Золотая семья» диплом получили супруги Ануфриевы из Кировской области и врачебная династия Ефремовых из Челябинской области.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что забота о семье является приоритетом государственной политики. Он подчеркнул, что конкурс объединил более 11 тыс. семей, и каждая из семей-победителей является образцом родительской любви и ответственности.

Напомним, что ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.