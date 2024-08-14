Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.8 комментариев
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до ограниченного дефолта
Украинский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с уровня «C» до более низкого уровня «RD», что соответствует ограниченному дефолту, такую оценку дало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
Изменение связано с окончанием срока льготного периода с момента наступления срока купонных выплат по выпуску еврооблигаций на 2026 год на 750 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Fitch.
Это означает наступление дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ.
Вместе с тем, долгосрочный рейтинг в нацвалюте сохранился на отметке «CCC-», краткосрочные РДЭ в обеих валютах подтвердились на уровне «C».
Ранее международное рейтинговое агентство S&P сообщило, что кредитный рейтинг Украины понижен с «CC/C» до уровня «SD/SD» («выборочный дефолт»).
Напомним, в конце июля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «C». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Украинский лидер Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.