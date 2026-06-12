МВФ предварительно одобрил новый кредитный транш для Киева

МВФ сообщил о предварительном согласовании транша Украине на 690 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Международная организация и украинские власти достигли предварительного согласия о выделении очередного пакета помощи, передает РИА «Новости». Размер нового кредитного транша составит 690 млн долларов.

В официальном заявлении фонда отмечается успешное завершение переговоров. «Сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору четырехлетней программы расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов», – говорится в документе.

В случае окончательного утверждения решения советом директоров общий объем выплат по текущей программе достигнет 2,2 млрд долларов.

При этом представители фонда подчеркнули, что в первом квартале текущего года Киев не смог выполнить один из целевых показателей, а еще два реализовал с существенным опозданием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о критической ситуации из-за невыполнения требований фонда.

В ноябре прошлого года стороны достигли предварительного соглашения по новой программе расширенного финансирования на 8,2 млрд долларов.

В феврале 2025 года Международный валютный фонд согласовал выделение Киеву очередного транша на 400 млн долларов.