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МВФ предварительно одобрил новый кредитный транш для Киева
МВФ сообщил о предварительном согласовании транша Украине на 690 млн долларов
Киев договорился о выделении очередного кредитного транша на 690 млн долларов, несмотря на невыполнение одного из условий программы финансирования в первом квартале.
Международная организация и украинские власти достигли предварительного согласия о выделении очередного пакета помощи, передает РИА «Новости». Размер нового кредитного транша составит 690 млн долларов.
В официальном заявлении фонда отмечается успешное завершение переговоров. «Сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору четырехлетней программы расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов», – говорится в документе.
В случае окончательного утверждения решения советом директоров общий объем выплат по текущей программе достигнет 2,2 млрд долларов.
При этом представители фонда подчеркнули, что в первом квартале текущего года Киев не смог выполнить один из целевых показателей, а еще два реализовал с существенным опозданием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о критической ситуации из-за невыполнения требований фонда.
В ноябре прошлого года стороны достигли предварительного соглашения по новой программе расширенного финансирования на 8,2 млрд долларов.
В феврале 2025 года Международный валютный фонд согласовал выделение Киеву очередного транша на 400 млн долларов.