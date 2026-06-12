Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.3 комментария
Самое высокое здание мира окрасилось в цвета российского флага
Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае осветили цветами российского триколора
В честь Дня России гигантский фасад главной достопримечательности Дубая площадью более 32 тыс. кв. метров засиял цветами национального триколора.
Самое высокое сооружение на планете получило праздничную подсветку, передает РИА «Новости». Знаменитую дубайскую башню осветили бело-сине-красными огнями по случаю государственного праздника России.
Высота небоскреба достигает 828 метров. Огромный фасад здания превратили в масштабный светодиодный экран, площадь которого превышает 32 тыс. кв. метров.
Бурдж Халифа традиционно считается одним из главных символов Объединенных Арабских Эмиратов и ключевой достопримечательностью города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году праздничную подсветку в цветах российского триколора включили на здании Национальной нефтяной компании в Абу-Даби.
Годом ранее участники праздничной акции в центре Тель-Авива развернули гигантский российский флаг.